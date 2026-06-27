Kadir İnanır’ın cenaze töreni ne zaman, saat kaçta, nerede? Kadir İnanır’ın cenaze namazı hangi camide kılınacak?

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın vefatı sonrası gözler düzenlenecek cenaze törenine çevrildi. Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilecek anma programı, cenaze namazının kılınacağı cami ve defin yeri kamuoyu tarafından merak ediliyor. Kadir İnanır'ın cenaze töreni ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi camide cenaze namazı kılınacak? İşte merak edilen detaylar...

KADİR İNANIR’IN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır, 28 Haziran Pazar günü son yolculuğuna uğurlanacak. Sanatçı için ilk tören Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek. Törenin ardından cenaze namazı kılınacak ve Kadir İnanır, Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

KADİR İNANIR’IN CENAZE TÖRENİ SAAT KAÇTA?

Kadir İnanır için düzenlenecek anma töreni, 28 Haziran Pazar günü saat 13.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. Törenin ardından cenaze namazı için Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne geçilecek.

KADİR İNANIR’IN CENAZE TÖRENİ HANGİ CAMİDE?

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki anma programının ardından Kadir İnanır için Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Daha sonra usta oyuncu Ulus Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

KADİR İNANIR ÖLDÜ MÜ?

Evet. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır, tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefatı sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu.

KADİR İNANIR NEDEN ÖLDÜ?

Kadir İnanır'ın, tedavi gördüğü hastanede zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı. Yeğeni Levent İnanır da yaptığı açıklamada, sanatçının son yıllarda ağır sağlık sorunları yaşadığını, akciğer ve böbreklerinde problemler bulunduğunu ve uzun süredir sağlık mücadelesi verdiğini ifade etti.