Yeşilçam’ın usta oyuncularından Kadir İnanır’ın ablası ve sanat dünyasının tanınan isimlerinden Soner Arıca’nın annesi Altun Arıca, bir süredir tedavi gördüğü hastalığı nedeniyle Ordu’nun Fatsa ilçesinde hayatını kaybetti. Peki, Kadir İnanır’ın ablası Altun Arıca neden öldü? Soner Arıca’nın annesi Altun Arıca kimdir, kaç yaşındaydı? Detaylar...

KADİR İNANIR’IN ABLASI ALTUN ARICA NEDEN ÖLDÜ?

95 yaşında olduğu belirtilen Arıca’nın, ilçede bulunan özel bir hastanede devam eden tedavi sürecinde sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi.

Edinilen bilgilere göre Altun Arıca’nın vefatı, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları ve bir süredir devam eden tedavi sürecinin ardından gerçekleşti. Aileye yakın kaynaklar ve yerel basında yer alan haberlerde, Arıca’nın uzun süredir hastanede kontrol altında tutulduğu ifade edildi. Vefat haberi, hem sanat hem de spor camiasında derin üzüntüyle karşılandı.

Altun Arıca’nın cenazesinin, memleketi Ordu’nun Fatsa ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi. Ailenin yakınları ve sevenlerinin cenaze töreninde bir araya gelmesi bekleniyor.

SONER ARICA’NIN ANNESİ ALTUN ARICA KİMDİR?

Altun Arıca, Türkiye’de sanat ve spor dünyasında tanınan önemli isimlerle akrabalık bağları bulunan bir aile büyüğü olarak bilinmektedir. Usta oyuncu Kadir İnanır ile Levent İnanır ve Bülent Arıca’nın ablası olan Altun Arıca, aynı zamanda pop müzik sanatçısı Soner Arıca’nın annesidir.

Ayrıca Türk futbolunun önemli isimlerinden merhum milli futbolcu Erdoğan Arıca’nın da annesi olduğu bilinen Altun Arıca, ailesi aracılığıyla sanat ve spor camiasında geniş bir çevre tarafından tanınan bir isim haline gelmiştir. Fatsa Belediyesi Zabıta Amiri merhum Hüseyin Arıca’nın eşi olan Altun Arıca, yaşamı boyunca ailesiyle birlikte Ordu’nun Fatsa ilçesinde ikamet etmiştir.

Aile bağları nedeniyle Türkiye’de birçok farklı kesim tarafından bilinen Altun Arıca, özellikle çocukları ve kardeşleri aracılığıyla kamuoyunun yakından tanıdığı bir aile figürü olarak öne çıkmıştır.

ALTUN ARICA KAÇ YAŞINDAYDI?

Altun Arıca’nın 95 yaşında olduğu ve uzun bir yaşam sürecinin ardından hayatını kaybettiği bildirildi. Ordu’nun Fatsa ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Arıca’nın, ileri yaşı nedeniyle bir süredir sağlık sorunları yaşadığı ifade edildi.

Yerel kaynaklardan ve aile çevresinden aktarılan bilgilere göre Altun Arıca, yaşlılığa bağlı sağlık problemleri nedeniyle hastanede tedavi altındaydı. Sabah saatlerinde durumunun ağırlaşması üzerine yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Altun Arıca’nın vefatı, ailesi başta olmak üzere yakın çevresi ve sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Cenazenin Fatsa’da düzenlenecek törenle defnedileceği bilgisi paylaşıldı.