Kadir İnanır son hali nasıl? Kadir İnanır kaç yaşında?

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır, 2024 yılından bu yana geçirdiği ciddi sağlık sorunlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Usta sanatçının geçirdiği beyin pıhtısı sonrası başlayan tedavi süreci, uzun süreli yoğun bakım, fizik tedavi ve enfeksiyon tedavileriyle devam ederken, son görüntüsü sevenlerini hem duygulandırdı hem de umutlandırdı.

KADİR İNANIR SON HALİ NASIL?

Kadir İnanır’ın son hali, yakın çevresi tarafından paylaşılan bir fotoğrafla yeniden gündeme geldi. Şarkıcı Coşkun Sabah’ın da aralarında bulunduğu dostlarıyla bir araya gelen usta oyuncunun görüntüsü, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

2024 yılının Mart ayında geçirdiği beyin damarına pıhtı atması sonrası hastaneye kaldırılan İnanır, uzun bir süre yoğun bakımda tedavi altında kalmıştı. Yaklaşık 4 ay süren kritik sürecin ardından servise alınarak taburcu edilen sanatçı, daha sonra akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden hastaneye yatırılmıştı.

Tüm bu süreçlerin ardından İnanır’ın fizik tedavi sürecinin bir yılı aşkın süredir devam ettiği biliniyor. Son görüntüsünde daha sakin ve dinlenme halinde olduğu görülen sanatçının sağlık mücadelesini sürdürdüğü, ancak moralinin yüksek tutulmaya çalışıldığı ifade ediliyor.

Sevenleri, sosyal medyada yaptıkları yorumlarda usta oyuncunun son haline duygu dolu mesajlar gönderirken, “bir an önce sağlığına kavuşması” temennisinde bulunuyor.

KADİR İNANIR KAÇ YAŞINDA?

Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden Kadir İnanır, 76 yaşındadır. Uzun yıllar boyunca Yeşilçam’da sayısız filme imza atan usta oyuncu, hem kariyeri hem de duruşuyla Türk sinema tarihinde önemli bir yere sahiptir.