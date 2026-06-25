Kadir İnanır öldü mü? SON DAKİKA! Kadir İnanır yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl?

Türk sinemasının en güçlü oyunculuk miraslarından birine sahip olan Kadir İnanır, son dönemde sağlık durumu nedeniyle kamuoyunun en çok takip ettiği isimlerden biri olmaya devam ediyor. 77 yaşındaki usta sanatçının geçirdiği rahatsızlık sonrası tedavi süreci yakından izlenirken, sosyal medyada dolaşan iddialar da merak uyandırıyor. Peki, Kadir İnanır öldü mü? Kadir İnanır yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl? Detaylar...

KADİR İNANIR ÖLDÜ MÜ SON DAKİKA!

Son günlerde internet ortamında yer alan “öldü mü?” yönündeki iddialar, özellikle sosyal medyada hızla yayılmasına rağmen resmi kaynaklar tarafından doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

Hürriyet’te yer alan bilgilere ve yakın çevresinden aktarılan açıklamalara göre Kadir İnanır yaşamını yitirmemiştir.

2024 yılında geçirdiği inme sonrası hastaneye kaldırılan usta oyuncu, uzun süreli bir tedavi sürecine alınmış, sağlık durumu zaman zaman ağırlaşsa da ölüm haberine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır.

Bu nedenle ortaya atılan “son dakika ölüm” iddiaları doğrulanmamış olup, mevcut bilgilerle uyumlu değildir.

KADİR İNANIR YAŞIYOR MU?

Mevcut sağlık verilerine ve hastaneden sızan bilgilere göre Kadir İnanır hayattadır ve tedavi süreci devam etmektedir. 2024 yılında yaşadığı inme sonrası başlayan süreçte sanatçının sağlık durumu dalgalı bir seyir izlemiş, belirli dönemlerde yoğun bakım takibi gerekmiştir.

KADİR İNANIR SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin son bilgiler, tedavi sürecinin yoğun bakım şartlarında sürdüğünü göstermektedir.

Hürriyet’te yer alan haberlere ve yakın çevresinden aktarılan bilgilere göre:

Usta oyuncu, 2024’te geçirdiği inme sonrası uzun süreli tedavi altına alınmıştır.

Mayıs ayında durumunun ağırlaşmasıyla birlikte yoğun bakım ünitesine alınmıştır.

22 Mayıs tarihinde solunum sıkıntısı nedeniyle entübe edilmiştir.

Mevcut tabloda hayati bulguların stabil olduğu ancak iyileşme yönünde belirgin bir ilerleme olmadığı ifade edilmiştir.

Uygulanan yoğun tedavi protokollerine rağmen şu ana kadar beklenen olumlu yanıt alınamamıştır.

Bu süreçte sanatçının sağlık durumu, doktor gözetiminde ve kontrollü şekilde takip edilmeye devam etmektedir.