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Kadir İnanır’ın 26 Haziran’da hayatını kaybetmesinin ardından başlayan miras sürecinde, sanatçının son vasiyetnamesine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İnanır’ın 2015 yılında hazırlattığı vasiyetini iptal ederek 9 Mayıs 2022’de yeni bir vasiyetname düzenlettiği belirtildi. Peki, Kadir İnanır mirasını kime bıraktı? Kadir İnanır'ın serveti ne kadar? Detaylar...

KADİR İNANIR MİRASINI KİME BIRAKTI?

Kadir İnanır’ın 2022 yılında hazırlattığı vasiyetnamenin ayrıntıları kamuoyuna yansıdı. Buna göre İnanır, sahip olduğu üç otomobili, gayrimenkullerdeki tüm hak ve hisselerini, banka ve yatırım hesaplarındaki paralarını ve bunların faizlerini Jülide Kural’a bıraktı.

Vasiyetnamede yalnızca İnanır’ın maddi varlıklarına ilişkin düzenlemeler yer almadı. Sanatçının koleksiyonları, sanat eserleri, maddi ve manevi değeri bulunan eşyaları, alacakları ve tüm telif haklarının da Jülide Kural’a bırakıldığı belirtildi.

İnanır ayrıca hayatının belgeselinin yapılması ve kendi adına kurulabilecek dernek, vakıf, park veya sanat merkezi gibi girişimlere ilişkin izin ve telif haklarını da Jülide Kural’a bıraktı.

Vasiyetnamenin, İnanır’ın 2015 yılında hazırlattığı önceki vasiyetini iptal etmesinin ardından 9 Mayıs 2022’de İstanbul Beyoğlu 48. Noterliği’nde düzenlendiği aktarıldı. Vasiyetnamenin gerekli sağlık raporunun alınmasının ardından iki tanık huzurunda ve noterlikte hazırlandığı belirtildi.

İnanır ve Jülide Kural’ın avukatı Bişar Abdi Alınak, vasiyetnamenin hukuki şekil şartlarına uygun şekilde düzenlendiğini ve belgenin tüm mirasçıların incelemesine açık olduğunu açıkladı.

Kadir İnanır’ın vasiyetnamesinin açılmasıyla ilgili Beykoz 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’ndeki dava ise tamamlanması gereken usuli işlemler nedeniyle ertelendi. Böylece sanatçının son vasiyetinin içeriğine ilişkin ayrıntılar gündeme gelirken, hukuki süreç de devam etti.

Vasiyetnamede yer alan düzenlemeye göre İnanır’ın maddi ve manevi mirasının Jülide Kural’a bırakılması öngörüldü. Kural’ın mirasın açıldığı tarihte hayatta olmaması durumunda ise farklı bir düzenleme yapıldığı belirtildi.

KADİR İNANIR'IN SERVETİ NE KADAR?

Kadir İnanır’ın servetiyle ilgili daha önce yaklaşık 1 milyar TL olduğu yönünde iddialar gündeme gelmişti. İstanbul, Ordu ve yazlık bölgelerde bulunan gayrimenkullerin toplam değerinin 650 milyon TL olduğu da öne sürülmüştü.

İnanır’ın eşyaları arasında 25’ten fazla lüks saat, altın çakmak, yüzük ve kalemlerin bulunduğu ifade edilmişti. Dünyanın farklı bölgelerinden toplandığı düşünülen kurbağa figürlerinden oluşan koleksiyonun değerinin ise 35 milyon TL olduğu iddialar arasında yer almıştı.

Ancak ortaya çıkan 2022 tarihli vasiyetname, İnanır’ın mirasının hangi varlıkları kapsadığına ilişkin daha ayrıntılı bilgiler içeriyor. Vasiyetnamede üç otomobil, gayrimenkullerdeki hak ve hisseler, banka ve yatırım hesaplarındaki paralar ile bunların faizleri, koleksiyonlar, sanat eserleri, eşyalar, alacaklar ve telif hakları yer aldı.

İnanır’ın belgeselinin yapılması ve kendi adına kurulabilecek dernek, vakıf, park veya sanat merkezi gibi girişimlere ilişkin izin ve telif haklarının da vasiyet kapsamında Jülide Kural’a bırakıldığı belirtildi.

Dolayısıyla Kadir İnanır’ın servetine ilişkin daha önce gündeme gelen rakamlar ile vasiyetnamede yer alan mal varlığı kalemleri ayrı bilgiler olarak değerlendiriliyor. Yaklaşık 1 milyar TL olduğu yönündeki rakam ise kamuoyuna yansıyan bir iddia olarak gündeme geldi.

KADİR İNANIR'IN ÇOCUĞU YOK MU?

Kadir İnanır’ın kamuoyunda yer alan bilgilere göre çocuğu bulunmuyor. Hayatı boyunca evlilik yapmayan İnanır’ın adı 1999 yılından bu yana Jülide Kural ile anılıyordu.

İnanır’ın çocuk sahibi olmadığı bilgisi, vefatının ardından başlayan miras sürecinde de gündeme geldi. Sanatçının bir röportajında babasının 14 çocuğu olduğunu, kendisinin de baba olmak istediğini ancak bunun kısmet olduğunu ifade ettiği aktarılmıştı.

Ortaya çıkan 2022 tarihli vasiyetnamede ise İnanır’ın maddi ve manevi mirasının Jülide Kural’a bırakıldığı belirtildi. Kural’ın mirasın açıldığı tarihte hayatta olmaması halinde ise mirasın İnsan Hakları Derneği (İHD), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ve Nesin Vakfı arasında eşit şekilde paylaşılmasının istendiği açıklandı.

İnanır’ın vasiyetnamesini, “Mirasçılarımdan son istek ve arzum vasiyetime uymalarıdır” sözleriyle tamamladığı aktarıldı.

Öte yandan avukat Bişar Abdi Alınak, İnanır’ın vefatından sonra vasiyetname hakkında gerçeği yansıtmayan haberlerin yayıldığını belirterek hukuki girişimde bulunacaklarını açıkladı. Alınak, İnanır’ın iradesinin yerine getirilmesi için hukuki sürecin takip edileceğini ve Jülide Kural’ın beyanlarına dayanmayan, gerçeğe aykırı olduğu belirtilen yayınlarla ilgili savcılığa başvurulacağını bildirdi.

KADİR İNANIR'IN VASİYETİNDE 3 KURUM DA YER ALDI

Vasiyetnamenin dikkat çeken maddelerinden biri, Jülide Kural’ın mirasın açıldığı tarihte hayatta olmaması durumuna ilişkin düzenleme oldu. Buna göre İnanır, böyle bir durumda tüm mirasının İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Nesin Vakfı arasında eşit şekilde dağıtılmasını istedi.

Böylece 2022 yılında hazırlanan vasiyetnamede İnanır’ın öncelikli olarak mirasını Jülide Kural’a bıraktığı, Kural’ın hayatta olmaması ihtimalinde ise mirasın üç kuruma eşit olarak aktarılmasını istediği ortaya