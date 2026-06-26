Kadir İnanır hasta mıydı, hastalığı neydi? Kadir İnanır'in son hali!

Kadir İnanır’ın sağlık durumuna dair gelişmeler, sanatçının sevenleri tarafından yakından takip ediliyordu. Usta oyuncunun tedavi gördüğü hastaneden gelen acı haber, Türk sineması camiasında derin üzüntüye neden oldu.

KADİR İNANIR ÖLDÜ MÜ?

Kadir İnanır’ın 77 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Usta oyuncu, 14 Mayıs’ta rahatsızlanmasının ardından İstanbul’da hastaneye kaldırılmış, sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Doktorların kontrolünde yürütülen tedavi sürecinde İnanır’ın solunum sıkıntılarının artması nedeniyle entübe edildiği, hastanedeki tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarıldı.

Türk sinemasının en önemli oyuncularından biri olarak kabul edilen Kadir İnanır, “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Tatar Ramazan”, “Yılanların Öcü” ve “Bodrum Hakimi” gibi çok sayıda yapımda başrol üstlenmişti. Sinema kariyeri boyunca geniş bir izleyici kitlesine ulaşan sanatçı, oyunculuğunun yanı sıra duruşu ve ilkeli karakteriyle de anıldı.

KADİR İNANIR HASTALIĞI NEYDİ?

Kadir İnanır’ın hastaneye kaldırılmasına akciğerlerindeki enfeksiyona bağlı gelişen zatürre teşhisinin neden olduğu bildirildi. Usta sanatçının 14 Mayıs tarihinde acil olarak hastaneye götürüldüğü, burada uzman hekimler tarafından tedavi altına alındığı aktarıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine yoğun bakım ünitesine alınan İnanır’ın, solunum sıkıntılarının artması nedeniyle doktorları tarafından kontrollü olarak entübe edildiği belirtildi.

Hastanede yürütülen yoğun tedavi sürecinde Kadir İnanır için tüm tıbbi müdahalelerin ve tedavi protokollerinin uygulandığı kaydedildi. Ancak usta oyuncunun çoklu organ yetmezliği ve solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

KADİR İNANIR'IN CENAZESİ NE ZAMAN KALDIRILACAK?

Sanatçının cenaze programının önümüzdeki saatlerde ailesi tarafından netleştirileceği öğrenildi.