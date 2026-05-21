Kadir İnanır evli mi, sevgilisi kim, Kadir İnanır hayat arkadaşı Jülide Kural kim, Jülide Kural kaç yaşında? Kadir İnanır çocuğu var mı?

Türk sinemasının efsane oyuncusu Kadir İnanır’ın özel hayatı, sağlık durumu gündem olurken yeniden konuşulmaya başlandı. “Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural kimdir ve Kadir İnanır’ın çocuğu var mı?” soruları araştırılırken, usta sanatçının aile yaşamına dair bilgiler dikkat çekiyor.

KADİR İNANIR EVLİ Mİ?

Yoğun bakım sürecinde olan Kadir İnanır’ın evli olup olmadığı da merak konusu oldu. Usta oyuncunun resmi olarak evli olmadığı biliniyor. Uzun yıllardır özel hayatını gözlerden uzak yaşayan İnanır, hayatını sanat ve kariyerine odaklamış isimler arasında yer alıyor.

KADİR İNANIR’IN SEVGİLİSİ KİM?

Kadir İnanır, 1999 yılından bu yana oyuncu ve yönetmen Jülide Kural ile uzun soluklu bir birliktelik sürdürüyor. Çift, kamuoyunda “hayat arkadaşı” olarak anılıyor ve yıllardır devam eden ilişkileriyle dikkat çekiyor.

JÜLİDE KURAL KİMDİR?

24 Mart 1965’te Adana’da doğan Jülide Kural, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü ile İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Tiyatro kariyerinde önemli topluluklarda yer alan Kural, Ankara Sanat Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Kent Oyuncuları gibi sahnelerde performans sergiledi.

Televizyon izleyicisi tarafından özellikle “Süper Baba” dizisiyle tanınan Kural, tiyatro çalışmalarının yanı sıra yönetmenlik ve sahne projeleriyle de sanat dünyasında aktif rol aldı.

UZUN YILLARA DAYANAN BİRLİKTELİK

Kadir İnanır ve Jülide Kural’ın ilişkisi 1999 yılından bu yana devam ediyor. Sanat dünyasının örnek çiftlerinden biri olarak gösterilen ikili, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih ediyor.