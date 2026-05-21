Kadir İnanır entübe edildi mi, Kadir İnanır neden entübe edildi ?
Usta oyuncu Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar kamuoyunda büyük merak uyandırdı. “Kadir İnanır entübe edildi mi?” sorusu sosyal medyada gündem olurken, sevenleri ve sanat dünyası gelişmeleri yakından takip ediyor.
KADİR İNANIR YOĞUN BAKIMA ALINDI
Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan Kadir İnanır, rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan tetkiklerde zatürre teşhisi konulan usta sanatçının durumunun yakından takip edildiği bildirildi.
ENTÜBE EDİLDİĞİ AÇIKLANDI
Bugün gelen son bilgilere göre Kadir İnanır’ın entübe edildiği açıklandı. Yoğun bakım sürecinde kontrollü bir tedavi uygulandığı belirtilirken, sağlık durumunun kritik olduğu ifade edildi.
JÜLİDE KURAL’DAN AÇIKLAMA
Sanatçının hayat arkadaşı Jülide Kural, yaptığı açıklamada İnanır’ın zatürreye bağlı olarak akciğerinin altında bir tümör tespit edildiğini belirtti. Kural, entübasyon sürecinin hastanın daha rahat müdahale alabilmesi ve acı çekmemesi için uygulandığını söyledi.
SAĞLIK DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR
Jülide Kural, durumun riskli olduğunu ifade ederken, sürecin doktorlar tarafından dikkatle takip edildiğini vurguladı. Sevenleri ise usta oyuncudan gelecek iyi haberleri umutla bekliyor.