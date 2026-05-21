Kadir İnanır entübe edildi mi, Kadir İnanır neden entübe edildi ?

Usta oyuncu Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar kamuoyunda büyük merak uyandırdı. “Kadir İnanır entübe edildi mi?” sorusu sosyal medyada gündem olurken, sevenleri ve sanat dünyası gelişmeleri yakından takip ediyor.

Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır hakkında çıkan sağlık haberleri sonrası gözler hastaneden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. “Kadir İnanır entübe edildi mi?” sorusu gündemdeki yerini korurken, sanatçının sağlık durumuna ilişkin iddialar araştırılıyor.

KADİR İNANIR YOĞUN BAKIMA ALINDI

Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan Kadir İnanır, rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan tetkiklerde zatürre teşhisi konulan usta sanatçının durumunun yakından takip edildiği bildirildi.

ENTÜBE EDİLDİĞİ AÇIKLANDI

Bugün gelen son bilgilere göre Kadir İnanır’ın entübe edildiği açıklandı. Yoğun bakım sürecinde kontrollü bir tedavi uygulandığı belirtilirken, sağlık durumunun kritik olduğu ifade edildi.

JÜLİDE KURAL’DAN AÇIKLAMA

Sanatçının hayat arkadaşı Jülide Kural, yaptığı açıklamada İnanır’ın zatürreye bağlı olarak akciğerinin altında bir tümör tespit edildiğini belirtti. Kural, entübasyon sürecinin hastanın daha rahat müdahale alabilmesi ve acı çekmemesi için uygulandığını söyledi.

SAĞLIK DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Jülide Kural, durumun riskli olduğunu ifade ederken, sürecin doktorlar tarafından dikkatle takip edildiğini vurguladı. Sevenleri ise usta oyuncudan gelecek iyi haberleri umutla bekliyor.

Osman DEMİR
