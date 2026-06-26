Kadir İnanır cenaze namazı ne zaman, nerede kılınacak?

Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır’ın cenaze törenine ilişkin detaylar merak edilirken, “cenaze namazı nerede kılınacak?” sorusu gündemin üst sıralarına yerleşti. Ailesi ve yakın çevresinden gelecek açıklamalarla birlikte tören programının netleşmesi bekleniyor.

KADİR İNANIR HAYATINI KAYBETTİ

Kadir İnanır, İstanbul’da zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam’ın unutulmaz jönlerinden biri olan usta oyuncunun vefat haberi, sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı.

YOĞUN BAKIMDA ENTÜBE EDİLMİŞTİ

14 Mayıs’ta akciğer enfeksiyonuna bağlı gelişen zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alınmış ve entübe edilmişti. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen usta sanatçının solunum ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

YEŞİLÇAM’A DAMGA VURAN KARİYER

1949 yılında Ordu’nun Fatsa ilçesinde doğan Kadir İnanır, sanat hayatına genç yaşlarda adım attı. 1967’de yarışmalarda dikkat çekerek sinema dünyasına giren İnanır, kısa sürede başrol oyuncularından biri haline geldi.

UNUTULMAZ FİLMLERLE HAFIZALARA KAZINDI

Kariyeri boyunca 180’den fazla yapımda rol alan usta oyuncu; “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Tatar Ramazan”, “Yılanların Öcü” ve “Amansız Yol” gibi birçok önemli filmde iz bıraktı. Türk sinemasının en güçlü karakter oyuncularından biri olarak hafızalarda yer edindi.

SİNEMA DÜNYASINDA DERİN YAS

Kadir İnanır’ın vefatı sonrası sanat camiası ve hayranları taziye mesajları paylaşırken, Yeşilçam’ın efsane isminin bıraktığı sinema mirası bir kez daha gündeme geldi



KADİR İNANIR CENAZE NAMAZI NE ZAMAN?

Kadir İnanır için cenaze namazının ne zaman kılınacağına dair detaylar henüz netleşmedi. Usta sanatçının vefat haberinin ardından gözler ailesi ve yetkili kurumlardan gelecek resmi açıklamalara çevrildi.

Kadir İnanır’ın cenaze namazının nerede kılınacağı da henüz açıklanmadı. Sevenleri ve sanat camiası, tören programının netleşmesini beklerken, detayların kısa süre içinde duyurulması bekleniyo