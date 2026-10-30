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Kadir Ezildi'nin sunuculuğunu yaptığı En Hamarat Benim programının NOW TV yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. 23 Ekim 2026'da son bölümü ekrana gelen yarışmanın yeni bölümlerinin yayınlanmaması, programın final yapıp yapmadığı sorusunu gündeme getirdi. Peki, Kadir Ezildi programı bitti mi? En Hamarat Benim neden yok, kanal mı değişti? Detaylar haberimizde.

EN HAMARAT BENİM BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Kadir Ezildi'nin sunduğu En Hamarat Benim, 26 Ekim 2026 tarihinden itibaren NOW TV'nin yayın akışında yer almadı. Yarışmanın son bölümü 23 Ekim Cuma günü yayınlanırken, sonraki günlerde yeni bölümlerin ekrana gelmemesi izleyicilerin programın geleceğini araştırmasına neden oldu.

30 Ekim 2026 itibarıyla NOW TV tarafından En Hamarat Benim'in kesin olarak final yaptığına veya yayından kaldırıldığına ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı. Programın reytinglerdeki düşüş nedeniyle sona erdiği yönündeki iddialar ise henüz kanal tarafından doğrulanmış değil.

EN HAMARAT BENİM NEDEN YOK?

Hafta içi her gün NOW TV ekranlarında yayınlanan En Hamarat Benim'in yayın akışından çıkarılması, programın sona erdiği yönündeki iddiaları gündeme getirdi. Yarışmanın yerine farklı yapımların ekrana gelmesi dikkat çekerken, yayın değişikliğinin nedeni hakkında kanal yönetiminden ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Programın reytinglerde yaşadığı düşüş nedeniyle yayından kaldırıldığı öne sürülse de bu iddia henüz resmî olarak doğrulanmadı.

KADİR EZİLDİ KANAL MI DEĞİŞTİRDİ, HANGİ KANALA GEÇTİ?

Kadir Ezildi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, yeni kanal iddialarını gündeme taşıdı. Ezildi'nin paylaşımında TV8 ve Talya Prodüksiyon hesaplarını etiketlemesi, yeni projesinin TV8 ekranlarında yayınlanabileceği şeklinde yorumlandı.

Paylaşımında "Özlenen Evler Geliyor" ve "Temizlik Benim İşim Geliyor" ifadelerine yer veren sunucunun yeni bir temizlik yarışmasıyla ekranlara dönmeye hazırlandığı değerlendiriliyor. Ancak TV8 tarafından yeni programın yayın tarihi ve saati hakkında henüz resmî bir yayın takvimi açıklanmadı.

KADİR EZİLDİ'NİN YENİ PROGRAMI NE OLACAK?

Kadir Ezildi'nin paylaşımında öne çıkan "Temizlik Benim İşim Geliyor" ifadesi, daha önce sunduğu yarışma formatına yeniden dönebileceği beklentisini oluşturdu. Temizlik odaklı yeni projenin TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşabileceği konuşuluyor.

Yeni programın adı, yayın tarihi ve formatına ilişkin ayrıntıların ise kanal ve yapım şirketinden gelecek açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.

EN HAMARAT BENİM HANGİ KANALDA YAYINLANIYORDU?

Kadir Ezildi'nin sunuculuğunu yaptığı En Hamarat Benim, NOW TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanıyordu. Yarışmada katılımcılar temizlik, yemek hazırlama ve misafir ağırlama becerilerini sergiliyor, haftanın sonunda aldıkları puanlara göre kazanan belirleniyordu.