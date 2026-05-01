Kadınlar Cuma namazı kılar mı, kadınlar Cuma namazı kılabilir mi?

İslam alemi için haftalık bir bayram niteliği taşıyan bu özel günde ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında "Kadınlar Cuma namazı kılabilir mi, kadınlar için Cuma namazı hükmü nedir?" başlıklarını yoğun bir şekilde sorguluyor. Fıkıh kaynaklarına göre Cuma namazı belirli şartları taşıyan erkeklere farz-ı ayn kılınmış olsa da, kadınların da bu namazı cemaatle birlikte eda etmelerinin önünde hiçbir engel bulunmuyor. 1 Mayıs Cuma günü namaz saati öncesinde, kadınların Cuma namazı kılarken nasıl niyet etmeleri gerektiğini ve bu ibadetin fıkhi inceliklerini sizler için derledik.

KADINLAR CUMA NAMAZI KILMAKLA YÜKÜMLÜ MÜ?

İslam fıkhına göre Cuma namazı; akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) her erkek müslümana farz-ı ayndır. Ancak kadınlar, hürriyeti kısıtlı olanlar, yolcular ve cemaate katılamayacak kadar mazereti bulunanlar Cuma namazı kılmakla yükümlü tutulmamışlardır. Dolayısıyla kadınlar için Cuma namazı kılmak dini bir zorunluluk değil, bir muafiyettir.

KADINLAR CUMA NAMAZI KILABİLİR Mİ?

Kadınların Cuma namazı kılmakla yükümlü olmaması, onların bu namazı kılamayacağı anlamına gelmez. Arzu eden kadınlar, camilerde kendileri için ayrılan bölümlerde cemaate katılarak Cuma namazı kılabilirler. Kadınların Cuma namazına katılmalarının önünde dinen hiçbir engel bulunmamaktadır. Asr-ı Saadet’ten bu yana kadınların camideki cemaate dahil olması İslam geleneğinin bir parçasıdır.

KADINLAR CUMA NAMAZI KILINCA ÖĞLE NAMAZI YERİNE GEÇER Mİ?

Cuma namazına katılan kadınlar için önemli bir kolaylık mevcuttur. Eğer bir kadın Cuma namazını camide cemaatle birlikte eda ederse, kıldığı bu namaz geçerli olur ve o gün ayrıca öğle namazı kılmasına gerek kalmaz. Cuma namazı, o günün öğle namazı yükümlülüğünü tamamen karşılar. Ancak Cuma namazına gitmeyen kadınların, evlerinde her zamanki gibi öğle namazını kılmaları gerekir.

CUMA NAMAZI HÜKMÜ HAKKINDAKİ HADİS-İ ŞERİFLER

Cuma namazının kimlere farz olduğu bizzat Peygamber Efendimiz (sas) tarafından açıklanmıştır. Bir hadis-i şerifte Efendimiz şöyle buyurmuştur:

"Cemaatle cuma namazı kılmak, her Müslüman’a farzdır. Ancak; köle, kadın, çocuk ve hastaya farz değildir." (Ebû Dâvûd, Salât, 217)

Bu hadis ve İslam alimlerinin ittifakı doğrultusunda, kadınlara Cuma namazının farz kılınmaması bir mahrumiyet değil, onların sosyal ve ailevi sorumlulukları gözetilerek verilmiş bir "muafiyet" olarak değerlendirilmektedir.

1 MAYIS CUMA GÜNÜ KADINLAR İÇİN CAMİ ADABI

1 Mayıs Cuma günü camiye gitmeyi planlayan kadınların, camilerdeki kadınlar mahfilini kullanmaları ve Cuma hutbesini sessizlik içinde dinlemeleri önem arz etmektedir. Camide cemaatle namaz kılmanın manevi ecri büyük olduğu için, müsait olan kadınların bu mübarek günün bereketinden camilerde istifade etmeleri tavsiye edilmektedir.