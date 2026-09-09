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Kadıköy'de su kesintisi! 9 Eylül İSKİ Kadıköy Caferağa Mahallesi su kesintisi ne zaman bitecek?

Kadıköy'de su kesintisi! 9 Eylül İSKİ Kadıköy Caferağa Mahallesi su kesintisi ne zaman bitecek?
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İSKİ Kadıköy su kesintisi kaç saat sürecek, sorusu gündemde. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Caferağa Mahallesi'nde içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattında kesinti yaşandığını duyurdu. Peki Kadıköy'de sular saat kaçta gelecek? İşte İSKİ'nin açıkladığı Kadıköy su kesintisi saatleri ve arızanın giderilmesine ilişkin son bilgiler...

Kadıköy'de yaşanan su kesintisiyle ilgili merak edilenler netlik kazandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ), Caferağa Mahallesi'nde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattında sorun yaşandığını açıkladı. Arızanın 9 Eylül saat 15.22 itibarıyla başladığı, giderilmesi için ekiplerin bölgede çalışma yürüttüğü belirtildi. Tahmini bitiş saati olarak 21.00 açıklanırken, bölgede yaşayanlar suların ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte İSKİ'nin Kadıköy Caferağa Mahallesi su kesintisiyle ilgili paylaştığı detaylar...

KADIKÖY SU KESİNTİSİ

İSKİ Kadıköy su kesintisi listesi açıklandı: 

Caferağa Mah / Kadıköy

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

09.09.2026 15:22

Tahmini Bitiş

09.09.2026 21:00

 

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