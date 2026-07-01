Türkiye'nin denizlerdeki egemenlik haklarını simgeleyen en önemli milli günlerden biri olan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, her yıl 1 Temmuz tarihinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Denizcilik sektörünün gelişimi açısından tarihi bir dönüm noktası olarak kabul edilen bu özel gün, Türkiye'nin kendi karasularındaki yetkisini resmen kullanmaya başlamasının yıl dönümü olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Peki, Kabotaj Bayramı'nın kaçıncı yılı, ne zaman ortaya çıktı? Kabotaj Kanunu hangi yıl çıktı? Detaylar...

KABOTAJ BAYRAMI NEDİR?

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Türkiye'nin kendi karasularında ve limanları arasında gemi işletme, yük ve yolcu taşıma ile liman hizmetlerini yürütme hakkını elde etmesini simgeleyen milli bir bayramdır. Her yıl 1 Temmuz tarihinde kutlanan bu anlamlı gün, denizlerdeki ekonomik ve hukuki egemenliğin sembollerinden biri olarak kabul edilir.

"Kabotaj" kelimesi Fransızca kökenlidir ve bir devletin kendi limanları arasında deniz taşımacılığı yapma hakkını ifade eder. Bu hak, yalnızca ekonomik açıdan değil, aynı zamanda ülkenin bağımsızlığı ve egemenliği bakımından da büyük önem taşır.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde kapitülasyonlar nedeniyle yabancı bandıralı gemiler Türk karasularında ve limanlarında önemli ayrıcalıklara sahipti. Bu durum, Türkiye'nin deniz taşımacılığı üzerindeki hakimiyetini sınırlandırıyordu.

Ancak 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması ile kapitülasyonların kaldırılması, Türkiye'nin denizlerdeki egemenlik haklarını yeniden kazanmasının önünü açtı. Ardından çıkarılan Kabotaj Kanunu ile birlikte bu hak hukuki zemine kavuştu ve Türkiye, kendi kıyıları arasındaki deniz taşımacılığını tamamen kendi kontrolü altına aldı.

1935 yılından itibaren Kabotaj Bayramı olarak kutlanan bu özel günün adı, 2007 yılında Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak değiştirildi. Günümüzde bayram, Türkiye'nin denizcilik alanındaki bağımsızlığını ve Mavi Vatan'daki egemenlik haklarını simgeleyen önemli milli günlerden biri olarak kabul ediliyor.

KABOTAJ BAYRAMI'NIN KAÇINCI YILI?

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun uygulanmaya başlamasının yıl dönümünde kutlanmaktadır.

Bu kapsamda 2026 yılında Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı kutlanmaktadır. Bir asırlık geçmişe sahip olan bu özel gün, Türkiye'nin denizcilik tarihinde bağımsızlık ve egemenlik açısından en önemli kilometre taşlarından biri olarak değerlendirilmektedir.

Yüzüncü yıl, Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye'nin kendi karasuları üzerindeki yetkisini tam anlamıyla kullanmaya başlamasının da simgesel yıl dönümünü ifade etmektedir.

KABOTAJ BAYRAMI NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın ortaya çıkış süreci, Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerde tam egemenlik hakkını kazanmasıyla doğrudan ilişkilidir.

24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması ile kapitülasyonların kaldırılmasının ardından Türkiye, kabotaj hakkını elde etti. Bu gelişmenin devamında hazırlanan yasal düzenleme sayesinde kabotaj hakkı resmiyet kazandı.

815 sayılı Kabotaj Kanunu, 19 Nisan 1926 tarihinde kabul edildi ve 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe girdi. Böylece Türkiye, kendi limanları arasında yük ve yolcu taşımacılığı ile liman hizmetlerini yalnızca Türk bayraklı gemiler aracılığıyla yürütme hakkını kullanmaya başladı.

Bu tarihi gelişmenin anısını yaşatmak amacıyla 1935 yılından itibaren Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başlanan özel gün, 2007 yılında "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" adını aldı ve günümüzde de her yıl 1 Temmuz'da kutlanmaya devam ediyor.

KABOTAJ KANUNU HANGİ YIL ÇIKTI?

Türkiye'nin denizcilik alanındaki bağımsızlığını hukuki güvence altına alan 815 sayılı Kabotaj Kanunu, 19 Nisan 1926 tarihinde kabul edildi.