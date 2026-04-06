Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantı sonrası alınan kararlar, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak millete sesleniş konuşmasıyla açıklanacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü, saat kaçta? Kabine Toplantısı konuları neler? Detaylar haberimizde.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

6 Nisan 2026 Pazartesi günü düzenlenecek Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşecek. Toplantının başlaması sabah saatlerinde planlanmış olup, detaylı zaman çizelgesi resmi olarak açıklanmasa da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın akşam saatlerinde halka sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

Toplantının kamuoyuna duyurulmasıyla birlikte, kararların uygulanması ve alınacak tedbirlerin kapsamı da netleşecek. Özellikle ekonomik ve güvenlik alanındaki kararlar, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin iç ve dış politikasını doğrudan etkileyecek.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMDE HANGİ KONULAR VAR?

Kabine toplantısında ele alınacak konular, hem iç hem dış politikada Türkiye’nin önceliklerini yansıtıyor. Toplantının gündemi detaylı şekilde şu başlıklar altında toplanıyor:

ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN ARABULUCULUK ROLÜ

Kabinenin ana gündem maddelerinin başında, 5 haftayı aşkın süredir devam eden ABD/İsrail-İran savaşı yer alıyor. Türkiye’nin arabuluculuk rolü çerçevesinde savaşın Türk ekonomisine olası etkileri değerlendirilecek.

Artan enerji maliyetleri, ekonomi politikalarına yansımaları ve alınacak tedbirler masaya yatırılacak. Kabine üyeleri, ekonomik istikrarın korunması için gerekli adımların atılmasını tartışacak.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Toplantının bir diğer kritik başlığı ise Rusya-Ukrayna savaşı. Özellikle Karadeniz’de seyir güvenliği ve bölgedeki son gelişmeler detaylı şekilde incelenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hafta sonu Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile gerçekleştirdiği görüşmenin sonuçları da toplantıda gündeme gelecek ve Türkiye’nin bölgesel pozisyonu değerlendirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Kabine toplantısında iç güvenlik konusu da önemli bir yer tutuyor. “Terörsüz Türkiye” sürecinde gelinen son aşama gözden geçirilecek. Sahadan gelen gözlem raporları ve istihbari bilgiler ışığında, yasal düzenlemelerin çerçevesi belirlenecek.

Özellikle PKK terör örgütü üyelerine yönelik infaz düzenlemeleri ve Türk Ceza Kanunu ile Terörle Mücadele Kanunu’nda yapılması öngörülen değişiklikler detaylı şekilde ele alınacak. Yasal düzenlemeler kapsamında; yurt dışında yaşayan örgüt üyeleri, eyleme karışmış veya karışmamış örgüt üyeleri ile tutuklu, engelli ve yaşlı örgüt üyelerinin durumları değerlendirilecek.