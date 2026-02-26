KÂBE CANLI İZLE: 26 Şubat Kâbe canlı yayını nereden, nasıl izlenir?

Kâbe'den yapılan canlı yayınları izlemek isteyenler, Mescid-i Haram'daki görüntülere hangi platform ve kanallardan erişilebileceğini mercek altına alıyor. Yayınların kesintisiz ve ücretsiz olup olmadığı, bağlantı yöntemleri kullanıcıların en çok merak ettiği konular arasında. Özellikle Ramazan ve kandil gecelerinde artan ilgi, "Kâbe canlı izle" aramalarını tekrar gündeme taşıdı. Detaylar haberin devamında…

KÂBE CANLI İZLE

Kâbe'den canlı yayın izlemek için tıklayın.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLADI?

Ramazan, hicrî takvime göre her yıl farklı tarihlerde başlar. 2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat 2026 tarihinde başladı. İlk teravih namazı 18 Şubat akşamı kılındı ve ilk oruç 19 Şubat sabahı tutuldu.

RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR?

Ramazan ayı, 2026 yılında 19 Mart 2026 tarihinde sona erecek. 19 Mart günü Ramazan'ın son orucu tutulacak, ardından 20 Mart 2026 tarihinde Ramazan Bayramı başlayacak.

RAMAZAN'IN ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan, İslam dininde yalnızca oruç ayı olarak değil; sabır, yardımlaşma ve manevi arınma ayı olarak büyük önem taşır. Kur'an-ı Kerim bu ayda inmeye başlamış, oruç ibadeti farz kılınmıştır. İftar ve sahur sofraları toplumsal birlik ve beraberliği pekiştirirken, Bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi de Ramazan ayı içinde yer alır.