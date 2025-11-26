Kaan Tangöze kimdir? Kaan Tangöze kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Kaan Tangöze, alternatif rock sahnesinin dikkat çeken isimlerinden biri olarak müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. Peki, Duman grubunun solisti Tangöze kimdir, kaç yaşında ve nereli? Müzik kariyerinde hangi önemli adımları attı? Detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

KAAN TANGÖZE KİMDİR?

Rıza Kaan Tangöze, 5 Eylül 1973 İstanbul doğumlu Türk müzisyen ve şarkı yazarıdır. Alternatif rock türünde müzik yapan ünlü Duman grubunun solisti ve gitaristi olarak tanınır. Müzik kariyerine genç yaşta başlayan Tangöze, hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda dikkat çeken bir rock sanatçısıdır. Eğitimi ve müzik çalışmalarıyla birlikte, Türk rock müziğine katkılarıyla öne çıkmıştır.

KAAN TANGÖZE KAÇ YAŞINDA?

5 Eylül 1973 doğumlu olan Kaan Tangöze, 2025 yılı itibarıyla 52 yaşındadır. Yıllar içinde sahne performansları, albümleri ve solo çalışmalarıyla müzikseverlerin ilgisini sürekli canlı tutmuştur.

KAAN TANGÖZE NERELİ?

Kaan Tangöze, İstanbul doğumludur. Şehirde geçirdiği gençlik yılları, müzik yolculuğuna başlangıç noktası olmuştur. İstanbul'un kültürel çeşitliliği ve gençliğin enerjisi, Tangöze'nin müzikal kimliğinin şekillenmesinde etkili olmuştur.

KAAN TANGÖZE'NİN KARİYERİ

Kaan Tangöze, müzik kariyerine lisedeyken Ari Barokas ile birlikte kurduğu Mad Madame isimli grubu ile başladı. Bu grup, grunge ve cover türünde müzik yapıyordu ve iki yıl kadar faaliyet gösterdi. ABD'de Seattle Üniversitesi'nde ekonomi üzerine yüksek lisans yaparken, müzik çalışmalarına devam etti ve Yakup Trana ile birlikte çeşitli projelerde yer aldı.

1999 yılında Batuhan Mutlugil ve Ari Barokas ile birlikte Duman grubunu kurdu. Grup, kısa sürede Türkiye'nin alternatif rock sahnesinin önde gelen temsilcilerinden biri haline geldi. Tangöze, Duman ile bugüne kadar 6 stüdyo albümü, 2 konser albümü ve 1 konser DVD'si yayınladı.

Solo çalışmaları da bulunan Kaan Tangöze, 2006 yılında Batuhan Mutlugil ve Yakup Trana ile birlikte "Karanlıkta" adlı iki parçanın yer aldığı bir solo albüm çalışması yaptı. Ayrıca Yeşim Salkım'ın "Beyhude" isimli şarkısında vokal desteği verdi.

Kaan Tangöze'nin diskografisi; Duman albümleri, solo çalışmaları, düet projeleri ve çeşitli konser albümlerini içerir. "Eski Köprünün Altında", "Belki Alışman Lazım", "Seni Kendime Sakladım" ve "Darmaduman" gibi stüdyo albümleri, Türk rock müziğinin önemli yapıtları arasında yer alır. Tangöze, aynı zamanda çok sayıda klip ve tek çalışmayla müzik kariyerini zenginleştirmiştir.

Özel hayatında da gündemden düşmeyen Kaan Tangöze, müzik kariyerini ve sahne performanslarını profesyonel disiplinle birleştirerek uzun yıllardır Türk rock müziğinin en tanınmış isimlerinden biri olmayı sürdürmektedir.