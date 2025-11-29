Haberler

Juventus Cagliari CANLI nereden izlenir, Juventus Cagliari maçı hangi kanalda?

Juventus Cagliari CANLI nereden izlenir, Juventus Cagliari maçı hangi kanalda?
Juventus ile Cagliari, İtalya Serie A'da oynanacak karşılaşmada karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, maçın yayın zamanı, yayıncı kanal bilgileri ve şifresiz olarak izlenip izlenemeyeceği gibi detayları araştırıyor. Peki Juventus – Cagliari maçı canlı olarak nereden izlenebilir?

Serie A'nın dikkat çeken mücadelelerinden biri olan Juventus – Cagliari karşılaşmasının yayın detayları sporseverlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Maçı takip etmek isteyenler, yayıncı platformun hangisi olduğunu ve karşılaşmanın şifresiz yayınlanıp yayınlanmadığını sorguluyor. Juventus – Cagliari maçı hangi kanalda ekranlara gelecek?

JUVENTUS – CAGLIARI MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

İtalya Serie A'da Juventus ile Cagliari'nin karşı karşıya geleceği mücadele, S Sport Plus ve S Sport 2 üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

S SPORT PLUS YAYIN VE ERİŞİM BİLGİLERİ

S Sport Plus yayını, Türksat uydusu ve çeşitli internet platformları üzerinden şifreli şekilde izlenebilmektedir.

S SPORT 2 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport 2'ye erişmek isteyenler; Kablo TV 241, Turkcell TV+ 78 ve Vodafone TV 12 numaralı kanallar üzerinden kanala ulaşabilir. Yayın, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenmektedir.

MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Juventus – Cagliari karşılaşması 29 Kasım Cumartesi günü yapılacaktır.

MAÇIN BAŞLAMA SAATİ

Serie A'daki bu önemli mücadele saat 20.00'de başlayacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Maçın ev sahibi Juventus olacak ve mücadele Torino'da bulunan Allianz Stadyumu'nda oynanacaktır.



