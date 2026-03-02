Haberler

Jim Carrey kimdir? Jim Carrey kaç yaşında, nereli?

Jim Carrey kimdir? Jim Carrey kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Jim Carrey, Kanada doğumlu bir aktör ve komedyen olarak dünya çapında tanınıyor. Hem komedi hem de dramatik rollerdeki performanslarıyla dikkat çeken Carrey, uzun yıllardır sinema ve televizyon projelerinde yer alıyor. Peki, Jim Carrey kimdir? Jim Carrey kaç yaşında, nereli?

Kanadalı aktör ve komedyen Jim Carrey, enerjik sahne performansları ve unutulmaz film rolleriyle geniş kitlelerce tanınıyor. Sinema dünyasında komediden dramaya farklı türlerde kendine yer bulmuş olan Carrey'nin hayatı ve kariyeri merak uyandırıyor. Jim Carrey kimdir, kaç yaşında ve nereli haberin devamında yer alıyor.

JIM CARREY KİMDİR?

Jim Carrey, enerjik slapstick tarzıyla tanınan Kanadalı-Amerikalı bir aktör ve komedyendir. 17 Ocak 1962'de Newmarket, Ontario, Kanada'da doğmuştur. Hem komedi hem dramatik rollerdeki performanslarıyla uluslararası üne sahip olan Carrey, BAFTA ve Altın Küre ödüllerine layık görülmüştür.

DOĞUM TARİHİ VE YAŞI

Jim Carrey, 17 Ocak 1962 doğumludur ve 64 yaşındadır.

NERELİ?

Jim Carrey, Kanada'nın Ontario eyaletinde yer alan Newmarket şehrinde doğmuştur.

Jim Carrey kimdir? Jim Carrey kaç yaşında, nereli?

KISA KARİYER ÖZETİ

Carrey, 1977'de stand-up gösterileriyle sahneye çıkmaya başladı. 1990-1994 yıllarında Fox'un In Living Color dizisiyle dikkat çekti. 1994'te Ace Ventura: Pet Detective, The Mask ve Dumb and Dumber gibi gişe rekorları kıran filmlerle yıldızı parladı. The Truman Show ve Man on the Moon gibi dramatik rolleriyle de eleştirmenlerden büyük övgü aldı.

ÖNEMLİ FİLMLERİ

Ace Ventura: Pet Detective (1994), The Mask (1994), Dumb and Dumber (1994), Liar Liar (1997), The Truman Show (1998), Man on the Moon (1999), Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004), Bruce Almighty (2003), Sonic the Hedgehog serisi (2020–günümüz).

ÖZEL HAYATI

Carrey, Melissa Womer (1987–1995) ve Lauren Holly (1996–1997) ile evlendi; Jenny McCarthy ile 2005–2010 yılları arasında birliktelik yaşadı. 1 çocuğu vardır.

Carrey, hem komedi hem dramatik alanlarda kendine has bir tarz yaratmış ve yıllar boyunca Hollywood'un en tanınan yüzlerinden biri olmuştur.

