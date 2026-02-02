2026 başında ortaya çıkan Jeffrey Epstein soruşturma belgeleri, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Belgelerde özellikle Kabe örtüsü ile ilgili çarpıcı iddialar yer alıyor. Peki, Jeffrey Epstein'e kabe örtüsü gönderildi mi? Detaylar...

JEFFREY EPSTEIN'E KABE ÖRTÜSÜ GÖNDERİLDİ Mİ?

2026'nın başında ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni Jeffrey Epstein soruşturma belgeleri, uluslararası kamuoyunda yeni tartışmalara yol açtı. Özellikle İslam dünyasının en kutsal sembollerinden biri olan Kabe örtüsü ile ilgili iddialar, hem dini hassasiyetleri hem de diplomatik ilişkiere dair büyük soru işaretleri doğurdu. Belgelerde, bu kutsal örtüye ait parçaların Epstein'a ulaştırıldığına dair e-posta yazışmaları yer alıyor. Ancak iddiaların doğruluğuna yönelik henüz resmi bir makamdan. teyit gelmedi.

KUTSAL EMANET İDDİASI BELGELERDE

Middle East Eye gibi güvenilir yayınlara yansıyan sızıntılarda, söz konusu belgelerde Kabe'nin Kisve'sinden alınmış olduğu iddia edilen parçanın dini değeri özellikle vurgulandı. E-posta yazışmalarında bu parçanın milyonlarca Müslüman tarafından temas edilen kutsal bir emanet olduğu ifade ediliyor. Ancak belgelerdeki bu ifadelerin doğru olup olmadığı konusunda bağımsız bir teyit bulunmuyor.

BAE BAĞLANTISI ÖNE ÇIKIYOR

Belgelerde adı geçen kişiler arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) vatandaşı iş insanlarının bulunduğu belirtiliyor. E-postalara göre, Suudi Arabistan'dan çıkan örtü parçasının ABD'nin Florida eyaletine ulaştırılmasında bu kişilerin rol oynadığı öne sürülüyor. Sevkiyat iddialarında uluslararası bir hava yolu şirketinin adı da geçiyor.

E-POSTALARDA DİNİ VURGU

Söz konusu e-posta yazışmalarında, örtü parçasının manevi anlamına dikkat çekildiği de aktarılıyor. Bir mesajda, bu kumaşın hac ve umre ziyaretleri sırasında milyonlarca Müslümanın duasına ve gözyaşına temas ettiği belirtiliyor.