Jasmine dizisi yayından kaldırıldı mı? TV+ Jasmine dizisini neden yayından kaldırdı?

Jasmine dizisinin TV+ platformundaki akıbeti izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Son dönemde dizinin platformda yer almaması, "Jasmine yayından kaldırıldı mı?" ve "TV+ diziyi neden yayından çekti?" sorularını beraberinde getirdi. Konuyla ilgili resmî açıklamalar ve yayın politikasına dair detaylar merak edilirken, izleyiciler yaşanan gelişmelerin arka planını öğrenmek istiyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

JASMİNE YAYINDAN KALDIRILDI MI?

Jasmine dizisinin TV+ platformunda yer almaması, izleyiciler arasında "Yayından kaldırıldı mı?" sorusunu gündeme taşıdı. RTÜK'ün dizi içeriğine yönelik başlattığı incelemenin ardından dikkat çeken bir karar alındı. "Genel ahlak, aile yapısı ve toplumsal değerlere aykırılık" iddialarıyla tartışmaların odağına yerleşen yapım, HBO Max ile lisans anlaşması bulunan TV+ tarafından platform arşivinden çıkarıldı. Böylece Jasmine, dijital yayından tamamen kaldırılmış oldu.

RTÜK'ÜN İNCELEME SÜRECİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

RTÜK tarafından yapılan açıklamada, Jasmine dizisinin Türk toplumunun temel değerleriyle uyuşmadığı, aile yapısını zedeleyici unsurlar içerdiği ve bazı sahnelerin genel ahlaka aykırı bulunduğu gerekçeleriyle inceleme altına alındığı belirtilmişti. Kurul, özellikle dijital platformlarda yayımlanan içeriklerin çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerine vurgu yapmıştı.

"GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK" VURGUSU

RTÜK, kamuoyuna yaptığı değerlendirmede; toplumsal hassasiyetleri göz ardı eden yayınlara karşı mevzuat çerçevesinde gerekli adımların kararlılıkla atılacağını ifade etti. İzleme ve değerlendirme çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, aile kurumunu ve kültürel değerleri zedeleyen yapımlara karşı denetimlerin devam edeceği mesajı verildi.

ASENA KESKİNCİ KİMDİR?

Asena Keskinci, çocuk yaşta oyunculuğa adım atan ve yer aldığı televizyon projeleriyle tanınan genç oyunculardan biridir. Kamera önü performansı, doğal oyunculuğu ve duyguyu yansıtma becerisiyle kısa sürede dikkat çekmiştir.

Reklam projeleriyle sektöre giriş yapan Asena Keskinci, ardından televizyon dizilerinde rol alarak geniş kitlelerce tanınmıştır. Özellikle dramatik sahnelerdeki başarısı, onu çocuk ve genç oyuncular arasında öne çıkaran unsurlar arasında yer alır. Yer aldığı projelerde sergilediği disiplinli çalışma ve sahne uyumu, yapımcılar tarafından da olumlu yorumlar almasını sağlamıştır.

Eğitim hayatıyla birlikte oyunculuk kariyerini sürdürdüğü bilinen Asena Keskinci, yaşına rağmen profesyonel duruşu ve istikrarlı yükselişiyle dikkat çekmektedir. Genç yaşına karşın edindiği deneyim, onun ilerleyen yıllarda da adından söz ettirecek isimler arasında gösterilmesine neden olmaktadır.