Jasmine 2. sezon çıkacak mı? Jasmine dizisi ikinci sezon ne zaman çıkacak?

Ekran başındaki dizi tutkunları, Jasmine'de yer alan karakterlere hangi oyuncuların hayat verdiğini araştırmaya başladı. Dizinin kurgusu, karakter ilişkileri ve oyuncu seçimleri, izleyiciler arasında en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Bu kapsamda Jasmine dizisinin devam edip etmeyeceği ve olası ikinci sezonun yayın tarihi de sıkça gündeme gelen sorular arasında yer alıyor.

JASMİNE DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Asena Keskinci (Yasemin):

Dizinin merkezinde yer alan Yasemin karakterini canlandıran Asena Keskinci, 2001 yılında dünyaya gelmiştir. Oyunculuk kariyerine çocuk yaşta başlayan Keskinci, geniş izleyici kitlesi tarafından özellikle Bez Bebek dizisindeki Yağmur rolüyle tanınmıştır. Daha önce Aliye, Yadigar ve Hırsız Polis gibi yapımlarda da yer alan oyuncu, eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamlamıştır. Jasmine dizisinde ise duygusal yoğunluğu yüksek ve etkileyici bir performans ortaya koymaktadır.

Burak Can Aras (Tufan):

Burak Can Aras, dizide Yasemin'in üvey kardeşi Tufan karakteriyle izleyici karşısına çıkmaktadır. Hikâyenin karanlık ve rahatsız edici tarafını temsil eden Tufan, takıntılı yapısıyla dizinin dramatik gerilimini artıran önemli bir figürdür. Genç oyuncu, daha önce çeşitli televizyon projelerinde rol alarak dikkat çekmiştir.

Aziz Caner İnan:

Yapımın öne çıkan isimlerinden biri olan Aziz Caner İnan, dizinin yan karakterleri arasında önemli bir yere sahiptir. Sergilediği performansla hikâyenin kasvetli atmosferini güçlendiren oyuncu, karakterine kattığı sert ve gizemli tavırlarla dikkat çekmektedir.

Önder Selen:

Deneyimli oyuncu Önder Selen, dizideki yan rollerde sergilediği başarılı oyunculukla öne çıkmaktadır. Karakterine kazandırdığı derinlik sayesinde Jasmine'in dramatik yapısını destekleyen önemli isimler arasında yer almaktadır.

ASENA KESKİNCİ'NİN DİZİSİ NEREDE YAYINLANIYOR?

Jasmine dizisi, Türkiye'de yayın hayatına başlayan HBO Max platformu üzerinden izleyicilerle buluşmaktadır. 12 Aralık 2025 tarihinde ilk bölümüyle ekrana gelen yapım, platformun "HBO Original" etiketi taşıyan yerli projeleri arasında konumlanmaktadır. Diziye aynı zamanda Turkcell TV aracılığıyla da erişim sağlanabilmektedir.

JASMİNE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Jasmine, hayati risk taşıyan bir kalp hastalığıyla mücadele eden genç bir kadının yaşam mücadelesini konu alan güçlü bir dram yapımıdır. Hayatta kalabilmek için umutla tutunmaya çalışan Yasemin'in en yakınındaki isim ise ona karşı sağlıksız ve tehlikeli bir bağ geliştiren üvey kardeşi Tufan'dır.

Organ nakli listesine girebilmek için zorlu bir sürecin içine sürüklenen Yasemin, bu yolculukta karanlık ilişkiler, baskılar ve beklenmedik tehditlerle yüzleşmek zorunda kalır. Yaşanan her gelişme, hem fiziksel hem de psikolojik sınırlarını daha fazla zorlar.

Yasemin'in yaşam savaşı ile Tufan'ın kontrol edilemeyen takıntısı giderek iç içe geçerken, iki kardeşin kaderi geri dönüşü olmayan bir yola sürüklenir. Alınan kararlar ve yaşanan olaylar, hikâyeyi giderek daha sarsıcı ve dramatik bir noktaya taşır.

JASMİNE 2. SEZON ÇIKACAK MI?

Jasmine dizisinin ikinci sezonuna ilişkin yapımcılar ya da platform tarafından şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmamıştır. Yeni sezonla ilgili gelişmeler, izleyiciler tarafından yakından takip edilmektedir.