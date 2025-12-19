Jasmine 2. bölüm nereden izlenir, HBO Max'ten kaldırıldı mı?

Yeni Türk yapımı psikolojik dram dizisi Jasmine, dijital yayın dünyasında izleyiciyle buluşmasının ardından tartışmaların merkezine yerleşti. RTÜK'ün aldığı kararlar sonrası dizinin yayın akışına ilişkin süreç dikkatle izleniyor.

JASMİNE 2. BÖLÜM İZLE

RTÜK'ün inceleme başlattığını duyurmasının ardından yapılan Üst Kurul toplantısında, HBO Max'te yayınlanan "Jasmine" dizisi hakkında karar alındı. Toplantı sonucunda diziye, "toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı" bulunduğu gerekçesiyle en üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandı.

Dizinin ikinci bölümünün 19 Aralık'ta yayınlanması planlanıyordu. Ancak RTÜK kararının ardından ikinci bölümün izleyiciyle buluşup buluşmayacağı netlik kazanmadı. Platformun içerik akışında dizinin yer alıp almayacağına ilişkin belirsizlik sürerken, izleyiciler açıklamaları beklemeye başladı.

JASMİNE HANGİ PLATFORMDA?

Jasmine dizisinin resmi yayın adresi, HBO Max'in yeni adıyla Max platformu olarak biliniyor. Yapım, Türkiye'de ve birçok ülkede yalnızca bu dijital yayın hizmeti üzerinden izlenebilen projeler arasında yer aldı. Televizyon kanallarında ya da farklı dijital servislerde yayınlanmadı.

Diziyi izlemek isteyen kullanıcıların platform üzerinden aktif bir üyeliğe sahip olması gerekiyor. İzleme işlemi, platformun web sitesi, mobil uygulamaları ve akıllı televizyon uygulamaları aracılığıyla farklı cihazlardan yapılabiliyor. Bölümler, platformun sunduğu görüntü kalitesi seçenekleriyle izleyiciye sunuluyordu.

JASMİNE 2. BÖLÜM FULL HD İZLE

Jasmine dizisinin tüm bölümleri, yayınlandığı dönemde dijital platform üzerinden online olarak izlenebiliyordu. Görüntü kalitesi seçenekleri arasında full HD dahil olmak üzere farklı alternatifler bulunuyordu. Bu erişim, yalnızca platform üyeliği olan kullanıcılar için sağlanıyordu.

RTÜK'ün verdiği katalogdan çıkarma kararı sonrası, dizinin içerik arşivindeki durumu değişti. TV+ platformu ile HBO Max arasında ortak lisans anlaşması bulunmasına rağmen, Jasmine dizisi TV+ içerik arşivinden kaldırıldı. Bu gelişme, ikinci bölümün full HD olarak izlenip izlenemeyeceğine dair soru işaretlerini artırdı.

JASMİNE YASAKLANDI MI?

RTÜK, inceleme başlatılan "Jasmine" dizisi hakkında aldığı kararı kamuoyuyla paylaştı. Üst Kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda diziye idari para cezası uygulanırken, aynı zamanda katalogdan çıkarma yaptırımı da devreye alındı. Karar, resmi açıklamada gerekçeleriyle birlikte duyuruldu.

Jasmine 2. bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin süreç netleşmezken, izleyiciler gelişmeleri resmi kanallar üzerinden takip etmeye devam ediyor.