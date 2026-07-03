Haberler

Japonya deprem SON DAKİKA! Japonya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu, ne kadar sürdü?

Japonya deprem SON DAKİKA! Japonya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu, ne kadar sürdü?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya'dan gelen son deprem haberi gündemdeki yerini aldı. Peki, Japonya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu, ne kadar sürdü? Yaşanan sarsıntıya ilişkin ilk resmi açıklamalar ve merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Japonya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu, ne kadar sürdü? Japonya'nın güneyinde bulunan Miyako Adası açıklarında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem bölgede kısa süreli endişeye neden oldu. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından paylaşılan verilere göre sarsıntı, Miyako Adası'nın kuzeydoğusunda kaydedildi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Detaylar...

JAPONYA DEPREM SON DAKİKA!

Japonya'nın güneyindeki Miyako Adası açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından paylaşılan bilgilere göre depremin merkez üssü Miyako Adası'nın kuzeydoğusu olarak belirlendi.

Sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtilirken, ilk resmi değerlendirmelerde deprem sonrası herhangi bir can kaybı veya mal kaybının yaşanmadığı bildirildi. Yetkililer tarafından bölgede durumun takip edildiği aktarılırken, şu ana kadar kamuoyuna yansıyan olumsuz bir gelişme bulunmuyor.

Depreme ilişkin resmi kurumların açıklamalarının takip edildiği süreçte, yeni bir uyarı ya da hasar tespitine ilişkin bilgi paylaşılmış değil.

JAPONYA'DA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Japonya'nın güneyindeki Miyako Adası açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından 6.1 olarak açıklandı.

JAPONYA DEPREM NE KADAR SÜRDÜ?

Japonya'nın güneyindeki Miyako Adası açıklarında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ne kadar sürdüğüne ilişkin resmi kurumlar tarafından herhangi bir süre bilgisi paylaşılmadı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yayımlanan ilk verilerde depremin büyüklüğü, konumu ve 10 kilometre derinlikte meydana geldiği bilgisi yer alırken, sarsıntının kaç saniye sürdüğüne dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz

Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! İşte yeni destekler
NATO Zirvesi nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki uçuşlara geçici kısıtlama

Yolcular dikkat! Esenboğa'da hava trafiğine geçici kısıtlama
Deniz Göktaş tutuklandı

Gözaltındaki Deniz Göktaş için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu Buçe Buse Kahraman evleniyor

Ünlü oyuncu "Evet" dedi
Beklenen karar verildi! Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi

Geleceği için beklenen karar geldi
Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltında! Hesabında yüksek miktarda para girişi tespit edildi

CHP'li vekilin yeğeni gözaltında! Suçlama baş ağrıtacak cinsten
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu

Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
Ahu Tuğba'nın kızı annesinin bıraktıklarını böyle özetledi: Okkalı bir miras bıraktı

Ahu Tuğba'nın bıraktıklarını tek tek saydı: Okkalı bir miras bıraktı
Resmi açıklamalar geldi! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a iki transfer

F.Bahçe'den Beşiktaş'a iki transfer