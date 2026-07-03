Japonya deprem SON DAKİKA! Japonya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu, ne kadar sürdü?

Japonya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu, ne kadar sürdü? Japonya'nın güneyinde bulunan Miyako Adası açıklarında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem bölgede kısa süreli endişeye neden oldu. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından paylaşılan verilere göre sarsıntı, Miyako Adası'nın kuzeydoğusunda kaydedildi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Detaylar...

JAPONYA DEPREM SON DAKİKA!

Japonya'nın güneyindeki Miyako Adası açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından paylaşılan bilgilere göre depremin merkez üssü Miyako Adası'nın kuzeydoğusu olarak belirlendi.

Sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtilirken, ilk resmi değerlendirmelerde deprem sonrası herhangi bir can kaybı veya mal kaybının yaşanmadığı bildirildi. Yetkililer tarafından bölgede durumun takip edildiği aktarılırken, şu ana kadar kamuoyuna yansıyan olumsuz bir gelişme bulunmuyor.

Depreme ilişkin resmi kurumların açıklamalarının takip edildiği süreçte, yeni bir uyarı ya da hasar tespitine ilişkin bilgi paylaşılmış değil.

JAPONYA'DA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Japonya'nın güneyindeki Miyako Adası açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından 6.1 olarak açıklandı.

JAPONYA DEPREM NE KADAR SÜRDÜ?

Japonya'nın güneyindeki Miyako Adası açıklarında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ne kadar sürdüğüne ilişkin resmi kurumlar tarafından herhangi bir süre bilgisi paylaşılmadı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yayımlanan ilk verilerde depremin büyüklüğü, konumu ve 10 kilometre derinlikte meydana geldiği bilgisi yer alırken, sarsıntının kaç saniye sürdüğüne dair resmi bir açıklama bulunmuyor.