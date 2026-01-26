JANDARMA ASTSUBAY PERSONEL ALIMI 2026: Jandarma astsubay personel başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Jandarma astsubay başvuru başladı mı?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı (JSGA) tarafından yayımlanan Resmî Gazete ilanıyla birlikte, 2026 yılı jandarma astsubay personel alımı süreci resmen başladı. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere toplam 3 bin 635 subay ve astsubay alımı yapılacağı duyuruldu. Peki, Jandarma astsubay personel başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Jandarma astsubay başvuru başladı mı, ne zaman bitecek? Detaylar...

JANDARMA ASTSUBAY PERSONEL ALIMI 2026

Başvurular 26 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla başlamış olup, adaylar başvurularını 9 Şubat 2026 tarihine kadar tamamlayabilecekler. Adaylar süreci "jandarma astsubay alımı", "jandarma sahil güvenlik personel alımı" ve "JSGA personel alımı başvurusu" başlıklarıyla yakından takip ediyor.

JANDARMA ASTSUBAY PERSONEL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2026 Jandarma astsubay personel başvuruları yalnızca çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını e-Devlet şifreleri ile JSGA'nın Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden tamamlayabilecek. Başvuru adımları şu şekilde:

İnternet tarayıcısı üzerinden https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresine giriş yapılacak.

e-Devlet şifresi ile sisteme giriş sağlanacak.

İlgili form ve belgeler eksiksiz doldurulup yüklenerek başvuru tamamlanacak.

Önemli not: Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular geçerli sayılmayacak. Başvurusu kabul edilen adaylar ve sınav süreçleriyle ilgili duyurular da PTS sistemi üzerinden ilan edilecek. Sınav merkezi, tarihi ve uygulama esasları yalnızca bu platformda paylaşılacak.

JANDARMA ASTSUBAY PERSONEL BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!





JANDARMA ASTSUBAY PERSONEL BAŞVURU BAŞLADI MI?

Resmî açıklamalara göre, 2026 yılı jandarma astsubay personel alımı başvuruları 26 Ocak 2026 Pazartesi günü başlamıştır. Bu tarihten itibaren adaylar sisteme giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvuru süreci, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından yayımlanan resmi takvim çerçevesinde yürütülüyor.

JANDARMA ASTSUBAY PERSONEL BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Başvurular, JSGA tarafından belirlenen takvime göre 9 Şubat 2026 günü sona erecek. Adaylar, bu tarihe kadar gerekli tüm belgeleri eksiksiz şekilde sisteme yüklemeli ve başvurularını tamamlamalı.

Başvuru süresi içinde yapılan işlemlerde herhangi bir aksaklık yaşanması durumunda, PTS sistemi üzerinden teknik destek alınabilir. Bu nedenle adayların başvuru sürecini erken başlatmaları tavsiye ediliyor.

JANDARMA ASTSUBAY PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin 2026 yılı ilanına göre, adaylarda aranan şartlar detaylı şekilde açıklanmıştır:

GENEL ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Lisans veya ön lisans programlarından mezun olmak veya başvuru tarihine kadar mezun olabilecek durumda bulunmak.

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar için Yükseköğretim Kurulu tarafından denklik belgesine sahip olmak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.

Daha önce askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı eğitim kurumlarından veya Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.

YAŞ ŞARTI

Ön lisans veya lisans mezunları için 1 Ocak 2026 itibarıyla 27 yaşını doldurmamış olmak.

Lisansüstü eğitimini tamamlamış adaylar için üst yaş sınırı 32.

SAĞLIK ŞARTLARI

Görev yapmaya engel bir sağlık sorununun bulunmaması.

Hamile olmamak.

Sağlık Yönetmeliği hükümlerine uygun olmak.

JSGA PERSONEL ALIMI 2026 KAPSADIĞI KADROLAR

2026 yılı jandarma astsubay alımı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde farklı branşları kapsıyor.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

Astsubay alımı toplam 3.395 kişi olarak belirlendi.

Branşlar: Jandarma, istihkam, muhabere, ikmal, bakım, personel, maliye ve sağlık.

Kadro dağılımı: 3.164 erkek, 231 kadın aday.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

Sözleşmeli astsubay alımı: 200 kişi (180 erkek, 20 kadın)

Branşlar: Güverte, makine, ikmal, bilgi teknolojileri ve idari.

Sözleşmeli subay alımı: 40 kişi (33 erkek, 7 kadın)

Bu kadrolar için başvurular yalnızca çevrim içi olarak kabul edilmekte ve PTS sistemi üzerinden adaylarla paylaşılacak duyurularla süreç yürütülecek.