Jalen Williams kimdir? Thunder'ın sedyeyle çıkan yıldızı kaç yaşında?

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Oklahoma City Thunder, 25 Ekim 2026 pazar akşamı Los Angeles Clippers'ı 108-101 yendi ama galibiyetin tadı çıkmadı. Maçın bitmesine 1 dakika 14 saniye kala potaya giden Jalen Williams, sol bacağı altında kalacak şekilde yere düştü ve sedyeyle sahadan çıkarıldı.

Maç yaklaşık beş dakika durdu. Williams kenara taşınırken tribünlere iki başparmağını kaldırdı. Takım henüz resmi bir teşhis açıklamadı.

JALEN WİLLİAMS NASIL SAKATLANDI?

Jalen Williams, smaç için potaya yükseldiği pozisyonda Kris Dunn ile Derrick Jones Jr. arasında kaldı, havada dengesini kaybetti ve sol bacağının alt kısmı vücudunun altında kalarak yere indi. Sağlık ekibi hemen sahaya girdi, oyuncunun ayak bileğinin üstü havlularla örtüldü.

Thunder başantrenörü Mark Daigneault, Williams'ın durumuyla ilgili bilgiyi pazartesi sabahı alacaklarını söyledi ve "İyi değiliz" dedi. Takım arkadaşı Shai Gilgeous-Alexander maçtan sonra gözyaşlarını tutmaya çalışarak Williams için üzüldüğünü, onun eskisinden daha iyi döneceğini söyledi. Thunder pazartesi günü Phoenix Suns'ı ağırlayacak.

JALEN WİLLİAMS KİMDİR?

Jalen Williams, Oklahoma City Thunder'da oynayan Amerikalı basketbolcu. Şutör guard ve kısa forvet olarak görev yapıyor, boyu 1,96 metre. Kolej basketbolunu 2019-2022 arasında üç sezon Santa Clara Üniversitesi'nde oynadı.

Thunder onu 2022 NBA Draftı'nda ilk turun 12. sırasından seçti. Williams ilk sezonunda NBA All-Rookie birinci takımına girdi. 2025'te ilk kez All- Star oldu; aynı yıl All-NBA üçüncü takımına ve All-Defensive ikinci takımına seçildi. Clippers maçına NBA'deki ilk 250 maçında 18 sayı ortalamasıyla girmişti. Temmuz 2025'te Thunder ile beş yıllık sözleşme uzatması imzaladı.

JALEN WİLLİAMS KAÇ YAŞINDA?

Jalen Williams 25 yaşında. Tam adı Jalen Devonn Williams olan oyuncu 14 Nisan 2001'de doğdu.

JALEN WİLLİAMS NERELİ?

Jalen Williams, ABD'nin Colorado eyaletindeki Denver'da doğdu. Yedi yaşındayken ailesiyle Arizona'nın Gilbert kentine taşındı ve liseyi orada, Perry Lisesi'nde okudu. Annesi Nicole ve babası Ronald Williams, ABD Hava Kuvvetleri'nde görev yaptı. Kardeşi Cody Williams da NBA'de, Utah Jazz'da oynuyor.

JALEN WİLLİAMS NBA ŞAMPİYONU OLDU MU?

Jalen Williams, 2025'te Oklahoma City Thunder ile NBA şampiyonu oldu. Thunder finalde Indiana Pacers'ı 4-3 yendi, Williams serinin beşinci maçında 40 sayı attı. Sağ bileğindeki yırtık bağa rağmen oynadığı bu playofftan sonra ameliyat oldu.

Geçen sezon ise sakatlıklarla geçti. Williams, çoğu arka adale sorunu olmak üzere bacak sakatlıkları yüzünden 49 maç kaçırdı. Thunder'ın San Antonio Spurs'e kaybettiği Batı Konferansı finalinin yedinci maçında da forma giyemedi.