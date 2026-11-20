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Jakobs sakatlandı mı, Ismail Jakobs kaç maç yok, Jakobs Samsunspor maçında oynayacak mı ve Galatasaray Aston Villa maçında Jakobs var mı soruları, Galatasaray'ın sağlık raporunun ardından en çok merak edilen konular arasına girdi. Galatasaray'ın açıklamasına göre Ismail Jakobs, son idmandaki şut çalışmasında sol kasığında ağrı hissetti. Acıbadem'de çekilen MR'da orta düzeyde kasık adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildi. Kulüp, Jakobs'un ne kadar süre sahalardan uzak kalacağına dair bir süre açıklamadı. Senegalli oyuncunun yarın oynanacak Samsunspor maçında forma giymesi beklenmiyor. Salı günü RAMS Park'ta oynanacak Aston Villa maçı için ise durumu belirsiz. İşte Ismail Jakobs'un sakatlığına ilişkin tüm detaylar.

JAKOBS SAKATLANDI MI?

Evet, Ismail Jakobs sakatlandı. Galatasaray'ın paylaştığı Acıbadem sağlık raporuna göre Jakobs, son idmanda yapılan şut çalışmasında sol kasığında ağrı hissetti. Senegalli futbolcunun sponsor hastane Acıbadem'de çekilen MR'ında kasık adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandı.

GALATASARAY'DAN ISMAIL JAKOBS AÇIKLAMASI

Galatasaray'ın sağlık raporunda Jakobs ile ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Son idmanda şut çalışmasında sol kasığında ağrı hisseden ve sponsor hastanemiz Acıbadem'de çekilen MR'ında orta düzeyde kasık adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Ismail Jakobs'un tedavisine başlandı."

JAKOBS KAÇ MAÇ YOK?

Galatasaray, Ismail Jakobs'un kaç maç ya da kaç hafta forma giyemeyeceğine ilişkin bir süre açıklamadı. Orta düzeydeki kas zorlanmaları, genellikle oyuncuları birkaç hafta sahalardan uzak tutabiliyor. Jakobs'un dönüş tarihi, tedavi sürecinin seyrine göre netlik kazanacak.

JAKOBS SAMSUNSPOR MAÇINDA YOK MU?

Ismail Jakobs'un yarın, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Samsunspor maçında forma giymesi beklenmiyor. Tedavisine yeni başlanan Senegalli sol bekin, Trendyol Süper Lig 12. hafta karşılaşmasında kadroda yer almayacağı belirtiliyor.

JAKOBS ASTON VILLA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında 24 Kasım 2026 Salı günü saat 20.45'te RAMS Park'ta Aston Villa'yı konuk edecek. Kulüp, Jakobs'un bu maçta oynayıp oynamayacağına dair bir açıklama yapmadı. Ancak sakatlığın orta düzeyde olması ve Samsunspor maçı ile Aston Villa karşılaşması arasında yalnızca üç gün bulunması nedeniyle Senegalli futbolcunun İngiliz ekibi karşısında forma giymesi zor görünüyor.

GALATASARAY'DA SAKATLIK RAPORU: KİMLER YOK?

Galatasaray'ın Acıbadem sağlık raporunda Jakobs dışında diğer oyuncuların son durumu da açıklandı:

Aleksey Batrakov: Rusya'nın Venezuela ile oynadığı maçta sağ dizine darbe aldı. Tedavisinin ardından takımla çalıştı.

Davinson Sanchez: Kolombiya'nın Şili ile oynadığı maçta sol omzuna darbe aldı. Yapılan MR'da omuz eklem bağlarında sprain (gerilme ve kanama) tespit edildi. Tedavinin ardından antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Roland Sallai: Macaristan'ın Kuzey İrlanda ile oynadığı karşılaşma öncesi ısınmada sol üst arka adalesinde ağrı hissetti. MR'da orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi, tedavisine başlandı.

Uğurcan Çakır: Milli takımda sağ omzunda esneme oluştu. Son iki antrenmanın tamamında takımla yer aldı.

Victor Osimhen: Geçen hafta sol dizinden artroskopik cerrahi operasyon geçirdi. Fizyoterapistler eşliğinde salon çalışmalarına başladı.

Rafael Leão: Tedavisine devam ediliyor. Kulüp fizyoterapisti eşliğinde 10 günlük bir periyot için Doha'daki Aspetar'da çalışmalarını sürdürecek.

JAKOBS'UN YOKLUĞUNDA SOL BEKTE KİM OYNAYACAK?

Ismail Jakobs'un sakatlığıyla birlikte teknik direktör Okan Buruk'un sol bek bölgesinde alternatif bir çözüm üretmesi gerekecek. Galatasaray'ın Samsunspor maçındaki sol bek tercihi, maç öncesi açıklanacak ilk 11 ile netlik kazanacak.