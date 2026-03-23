Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Olay kapsamında gözaltı sayısı 10'a yükselirken, türkücü İzzet Yıldızhan gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Peki, İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İzzet Yıldızhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar...

İZZET YILDIZHAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Bu operasyon çerçevesinde gözaltına alınanlar arasında sanatçı İzzet Yıldızhan ve iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu da bulunuyor. Soruşturma kapsamında toplam gözaltı sayısının 10'a ulaştığı bildirildi.

İZZET YILDIZHAN KİMDİR?

İzzet Yıldızhan, Türk halk müziği ve arabesk müziğin tanınan isimlerinden biridir. Müzik kariyerine zorlu yaşam koşulları altında başlayan sanatçı, sahne performansları ve albümleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır.

Sanat hayatına Ankara'da başlayan Yıldızhan, Fevzi Atlıoğlu ile tanışmasının ardından müzik eğitimi aldı. 1980'li yıllarda pavyon sahnelerinde performans sergileyerek kariyerini şekillendirdi.

İstanbul'a ilk kez 1989 yılında gelen sanatçı, istediği başarıyı elde edemeyince bir süre sonra Ankara'ya döndü. Ancak 1994 yılında Selami Şahin ile tanışması kariyerinde dönüm noktası oldu. Bu süreçte çıkardığı ilk albümle müzik dünyasında adını duyurdu.

Daha sonra Emrah desteğiyle çıkardığı albümlerle çıkışını sürdürdü. "Birisi" albümüyle büyük bir çıkış yakalayan sanatçı, aynı isimli dizide de başrol oynadı.

Sahne kariyerinde ise Fahrettin Aslan tarafından sunulan fırsatla İstanbul'daki Maksim Gazinosu'nda sahne aldı. Bu süreçte Muazzez Abacı, Pınar Eliçe ve Petek Dinçöz gibi isimlerle aynı sahneyi paylaştı.

Sanatçı, müzik kariyerinin yanı sıra turizm ve işletmecilik alanlarında da faaliyet göstermektedir.

İZZET YILDIZHAN KAÇ YAŞINDA?

İzzet Yıldızhan, 1 Nisan 1963 doğumludur. Bu bilgiye göre sanatçı 2026 yılı itibarıyla 63 yaşındadır.

İZZET YILDIZHAN NERELİ?

İzzet Yıldızhan, Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Sinek köyünde doğmuştur. Zaza kökenli bir aileye mensup olan sanatçı, çocukluk yıllarını zorlu ekonomik şartlar altında geçirmiştir.