İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İzzet Yıldızhan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti soruşturmasında 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında türkücü İzzet Yıldızhan kamuoyunda geniş bir yankı uyandırdı. Peki, İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İzzet Yıldızhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

İZZET YILDIZHAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Bu operasyon çerçevesinde gözaltına alınanlar arasında sanatçı İzzet Yıldızhan ve iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu da bulunuyor. Soruşturma kapsamında toplam gözaltı sayısının 10'a ulaştığı bildirildi.

İZZET YILDIZHAN KİMDİR?

İzzet Yıldızhan, Türk halk müziği ve arabesk müziğin tanınan isimlerinden biridir. Müzik kariyerine zorlu yaşam koşulları altında başlayan sanatçı, sahne performansları ve albümleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır.

Sanat hayatına Ankara'da başlayan Yıldızhan, Fevzi Atlıoğlu ile tanışmasının ardından müzik eğitimi aldı. 1980'li yıllarda pavyon sahnelerinde performans sergileyerek kariyerini şekillendirdi.

İstanbul'a ilk kez 1989 yılında gelen sanatçı, istediği başarıyı elde edemeyince bir süre sonra Ankara'ya döndü. Ancak 1994 yılında Selami Şahin ile tanışması kariyerinde dönüm noktası oldu. Bu süreçte çıkardığı ilk albümle müzik dünyasında adını duyurdu.

Daha sonra Emrah desteğiyle çıkardığı albümlerle çıkışını sürdürdü. "Birisi" albümüyle büyük bir çıkış yakalayan sanatçı, aynı isimli dizide de başrol oynadı.

Sahne kariyerinde ise Fahrettin Aslan tarafından sunulan fırsatla İstanbul'daki Maksim Gazinosu'nda sahne aldı. Bu süreçte Muazzez Abacı, Pınar Eliçe ve Petek Dinçöz gibi isimlerle aynı sahneyi paylaştı.

Sanatçı, müzik kariyerinin yanı sıra turizm ve işletmecilik alanlarında da faaliyet göstermektedir.

İZZET YILDIZHAN KAÇ YAŞINDA?

İzzet Yıldızhan, 1 Nisan 1963 doğumludur. Bu bilgiye göre sanatçı 2026 yılı itibarıyla 63 yaşındadır.

İZZET YILDIZHAN NERELİ?

İzzet Yıldızhan, Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Sinek köyünde doğmuştur. Zaza kökenli bir aileye mensup olan sanatçı, çocukluk yıllarını zorlu ekonomik şartlar altında geçirmiştir.

Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber

Fenerbahçe derbisi öncesi çok kötü haber
İsrail, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı

Ülkenin belki de en hayati noktasıydı! Havaya uçurdular
Borussia Dortmund'da 24 yıllık birliktelik sona erdi

24 yıllık birliktelik sona erdi
İran: ABD-İsrail saldırılarında bugüne kadar 210 çocuk yaşamını yitirdi, 1510'u yaralandı

İran korkunç bilançoyu açıkladı
Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber

Fenerbahçe derbisi öncesi çok kötü haber
Küba: ABD saldırısına karşı askeri hazırlık yapıyoruz

Karayip ülkesi ABD'ye karşı harekete geçti: Askeri hazırlık yapıyoruz
Kendisi için düzenlenen asker eğlencesinde silahla yaralandı

Kendisi için düzenlenen asker eğlencesinde kurşunların hedefi oldu