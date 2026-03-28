Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İzzet Ulvi Yönter, görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa açıklamasının hemen öncesinde yaptığı paylaşımlar ise parti içinde ciddi bir tartışmayı beraberinde getirdi. Peki, İzzet Ulvi Yönter kimdir? MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter neden istifa etti? Detaylar...

İZZET ULVİ YÖNTER KİMDİR?

İzzet Ulvi Yönter, Milliyetçi Hareket Partisi’nde uzun yıllardır aktif siyaset yapan isimlerden biri olarak biliniyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Yönter, parti politikalarının kamuoyuna aktarılması ve teşkilat yapısının yönetilmesinde önemli roller üstlenmişti.

Parti içindeki konumu ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Yönter, son olarak yaptığı paylaşımlar ve istifa kararıyla yeniden kamuoyunun odağına yerleşti.

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI İZZET ULVİ YÖNTER NEDEN İSTİFA ETTİ?

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, görevinden istifa ettiğini duyurdu. İstifa sürecinin hemen öncesinde yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Yönter, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, parti içerisinde bir “ajan” bulunduğunu iddia etti. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız… Paran da işe yaramayacak dümenci alçak…"

Yönter, bir başka paylaşımında ise şu sözlere yer verdi:

"Ulan dümenci senin yıldızın bizim ayağımızın altındadır. Artık tam hesaplaşma sayfası açıldı. Namussuz MHP düşmanı…"

Bu paylaşımlar, parti içinde ciddi bir tartışma başlatırken, Yönter’in istifa kararının bu süreçle bağlantılı olduğu değerlendirildi.

“MHP’DE AJAN VAR” İDDİASI

Yönter’in açıklamalarında doğrudan isim verilmemesine rağmen, partiye sızan bir “ajan” olduğu yönündeki iddia dikkat çekti.

Öte yandan, firari FETÖ mensubu olduğu belirtilen Cevheri Güven’in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda, MHP’den bilgi aldığını söyleyerek “tapu kaydı kumpası”na ilişkin iddialarda bulunması da sürecin dikkat çeken unsurları arasında yer aldı.

“BAHÇELİ’NİN BAŞDANIŞMANINI HEDEF ALDI” İDDİASI

Partiye yakın kaynaklara göre, İzzet Ulvi Yönter’in paylaşımlarında hedef aldığı ismin, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız olduğu öne sürüldü.

Bu iddiaların ardından Eyyup Yıldız da bir paylaşım yaptı. Yıldız açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Söz çoktur, hakikat az… İnsanı yücelten, söylediği değil; yaşadığıdır. Nefsini terbiye edemeyen, başkasına nasihatle yol gösteremez. Biz, söze değil hâle bakarız. Doğru olanın, dosdoğru duranların yanında olmayı tercih ederiz. Rabbim; kalbiyle dili bir olanlardan eylesin…"