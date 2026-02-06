İZSU İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI: 6 Şubat İzmir baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İzmir'de su kaynaklarının durumu, özellikle baraj doluluk oranlarıyla yakından takip ediliyor. Son dönemlerdeki yağış miktarları bazı barajlarda sınırlı bir artış sağlasa da, İzmir genelindeki su rezervlerinin hâlâ kritik seviyelerin altında seyrettiği görülüyor. Peki, İzmir baraj doluluk oranı yüzde kaç? Detaylar...

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İzmir'de baraj doluluk oranları, her barajın kendi kapasitesi ve yağış durumuna göre değişiklik gösteriyor. İZSU'nun paylaştığı verilere göre:

Güzelhisar Barajı: %54,22 ile şehir genelinde en yüksek doluluk oranına sahip baraj olarak öne çıkıyor.

Gördes Barajı: %4,95 ile en düşük doluluk oranına sahip baraj olarak dikkat çekiyor.

Tahtalı Barajı: %10,00

Balçova Barajı: %37,96

Ürkmez Barajı: %28,95

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %36,97

Bu veriler, İzmir'in su yönetimi açısından hâlâ temkinli bir yaklaşım gerektirdiğini ortaya koyuyor. Özellikle Gördes ve Tahtalı Barajları, kritik seviyelerin oldukça altında.

SU TASARRUFU ÇAĞRILARI HALA GEÇERLİ

İzmir'deki baraj doluluk oranları, yetkilileri su tasarrufu konusunda uyarmaya devam ediyor. Özellikle ana içme suyu kaynaklarında seviyelerin düşük olması, halkın ve kurumların su kullanımında dikkatli davranmasını zorunlu kılıyor. Yetkililer, yağışların devam etmesi hâlinde baraj seviyelerinde kademeli bir artış beklediklerini belirtirken, su tasarrufu çağrısının öneminin hâlâ sürdüğünü vurguluyor.

YAĞIŞLARIN BARAJLARA ETKİSİ

Son yağışların bazı barajlara sınırlı katkı sağladığı gözlemlense de, özellikle kurak geçen dönemlerin ardından ana içme suyu barajlarının doluluk seviyeleri kritik eşiklerin altında kalmaya devam ediyor. Bu durum, İzmir'in uzun vadeli su güvenliği planlarını ve altyapı yatırımlarını daha da önemli hale getiriyor.