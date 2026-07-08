İzmir su kesintisi! İZSU 8-9 Temmuz İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 8 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 8 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 8 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 8 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri!
İZMİR SU KESİNTİSİ
İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:
Güzelbahçe
Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Mustafa Kemal Paşa, Yalı ve Yelki mahallelerinde 8 Temmuz 2026 tarihinde saat 20.00 ile 23.00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, GDZ Elektrik kaynaklı elektrik arızası nedeniyle bölgeye su verilememesinden kaynaklanmaktadır.
Menemen
Cumhuriyet ve Ulus mahallelerinde 8 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.15 ile 17.15 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle uygulanacaktır. Arıza, Cumhuriyet Mahallesi'nin belirli bir bölümünü etkilemektedir.