İzmir su kesintisi! İZSU 5-6 Ocak İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 5 Ocak günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 5 Ocak İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bergama

Atatürk, Fatih, Fevzipaşa ve Gaziosmanpaşa mahallelerinde 27.12.2025 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesinti ana boru arızasından kaynaklanmaktadır. Ana boru patlağı nedeniyle özellikle Fatih ve Gaziosmanpaşa mahallelerinin bazı bölümlerinde su verilemeyecektir.

Bornova

Kızılay Mahallesi'nde 05.01.2026 tarihinde saat 16.30 ile 19.30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır. Branşman arızası nedeniyle 480/1 Sokak içinde bulunan arıza sebebiyle bölge vanası kapalıdır.

Çeşme

16 Eylül Mahallesi'nde 05.01.2026 tarihinde saat 14.51 ile 17.51 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi uygulanacaktır. Ana boru arızası kapsamında, üçüncü etap içme suyu şebekeleri yenilenmesi çalışmaları nedeniyle 3042 Sokak ve çevresinde su kesintisi yapılmıştır.

Dikili

Cumhuriyet, Gazipaşa, İsmetpaşa ve Salimbey mahallelerinde 05.01.2025 tarihinde saat 17.45 ile 19.45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Doğalgaz çalışmaları sırasında meydana gelen ana boru arızası nedeniyle bu mahallelerin bazı kısımlarında su kesintisi yaşanacaktır.

Karabağlar

Karabağlar, Selvili ve Uğur Mumcu mahallelerinde 05.01.2026 tarihinde saat 11.45 ile 22.45 arasında yaklaşık 11 saat sürecek su kesintisi planlanmaktadır. Kesinti ana boru arızasından kaynaklanmakta olup 4019/1 Sokak 8 numara önü çalışmadan etkilenmektedir.

Kemalpaşa

Ulucak İstiklal ve Ulucak Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinde 05.01.2026 tarihinde saat 17.00 ile 20.00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır. Depo seviyesinin düşük olması nedeniyle özellikle üst kotlarda su kesintisi meydana gelecektir.

Kınık

Aşağı Mahallesi'nde 05.01.2026 tarihinde saat 09.01 ile 11.01 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi uygulanacaktır. Aşağı Mahalle Gazi Paşa Caddesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle mahalle genelinde su kesintisi olacaktır.