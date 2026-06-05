İzmir su kesintisi! İZSU 5-6 Haziran İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 5 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 5 Haziran İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 5 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 5 Haziran İzmir su kesintisi saatleri!
İZMİR SU KESİNTİSİ
İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:
BERGAMA
Bergama ilçesine bağlı Küçükkaya ve Yalnızev mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle 5 Haziran 2026 tarihinde saat 10.15 ile 12.15 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Ekiplerin arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtilmiştir.
MENDERES
Menderes ilçesine bağlı Orta Mahallesi'nde, 1300 Sokak ve çevresinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 5 Haziran 2026 tarihinde saat 10.45 ile 14.45 arasında yaklaşık 4 saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır.
URLA
Urla ilçesine bağlı Kalabak Mahallesi'nde ana boru arızası nedeniyle 5 Haziran 2026 tarihinde saat 16.34 ile 18.34 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır.
ÖDEMİŞ
Ödemiş ilçesine bağlı Kuvvetli Mahallesi'nde, özellikle Örnek Sokak çevresinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 5 Haziran 2026 tarihinde saat 15.59 ile 17.59 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır.
Ödemiş ilçesine bağlı Seyrekli Mahallesi'nde müteahhit çalışması sırasında oluşan arıza nedeniyle 5 Haziran 2026 tarihinde saat 15.07 ile 19.07 arasında yaklaşık 4 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır.
Ödemiş ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde de müteahhit çalışması nedeniyle meydana gelen arıza sebebiyle 5 Haziran 2026 tarihinde saat 15.02 ile 19.02 arasında yaklaşık 4 saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır.