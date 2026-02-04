Haberler

İzmir su kesintisi! İZSU 4-5 Şubat İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi! İZSU 4-5 Şubat İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 4 Şubat günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 4 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 4 Şubat günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 4 Şubat İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bayındır

Hacı Beşir, Hacı İbrahim, Hatay, Kurt ve Yenice mahallelerinde 4 Şubat 2026 tarihinde saat 15.30 ile 18.00 arasında yaklaşık iki saat sürecek su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Bergama

Fatih ve Gaziosmanpaşa mahallelerinde 3 Şubat 2026 tarihinde saat 21.30 ile 22.30 arasında yaklaşık bir saatlik su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Dikili

Çandarlı Mahallesi'nde 4 Şubat 2026 tarihinde saat 17.30 ile 19.30 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni mahallede meydana gelen ana boru arızasıdır.

Gaziemir

Zafer Mahallesi'nde 4 Şubat 2026 tarihinde saat 17.17 ile 19.16 arasında yaklaşık iki saatlik su kesintisi yaşanacaktır. İstasyonda meydana gelen elektrik arızası nedeniyle bölgeye su verilememektedir.

Atatürk ve Hürriyet mahallelerinde ise 4 Şubat 2026 tarihinde saat 11.43 ile 17.43 arasında yaklaşık altı saat sürecek su kesintisi olacaktır. Kesinti, Plevne Caddesi ile Büyük Menderes Caddesi kavşağında yapılan şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle uygulanacaktır.

Karabağlar

Arap Hasan ve Muammer Akar mahallelerinde 4 Şubat 2026 tarihinde saat 14.51 ile 17.51 arasında yaklaşık üç saatlik su kesintisi olacaktır. Ana boru arızası nedeniyle yapılan çalışmalardan Akın Simav ve Kemalreis mahallelerinin bazı kısımları da etkilenmektedir.

Kemalpaşa

Ulucak İstiklal Mahallesi'nde 4 Şubat 2026 tarihinde saat 15.00 ile 18.00 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti ana boru arızası nedeniyle bölgenin bir kısmında uygulanacaktır.

Menderes

Oğlananası Atatürk ve Oğlananası Cumhuriyet mahallelerinde 4 Şubat 2026 tarihinde saat 16.52 ile 19.52 arasında yaklaşık üç saatlik su kesintisi veya basınç düşüklüğü yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Torbalı

Kırbaş, Naime, Subaşı ve Tulum mahallelerinde 4 Şubat 2026 tarihinde saat 10.47 ile 20.00 arasında yaklaşık dokuz saat sürecek su kesintisi olacaktır. Ana boru bağlantı çalışması nedeniyle bölgede su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacaktır.

Urla

Camiatik, Yelaltı ve Yeni mahallelerinde 4 Şubat 2026 tarihinde saat 14.23 ile 17.30 arasında yaklaşık üç saatlik su kesintisi olacaktır. Kesinti ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi

Epstein dosyasında ortaya çıkan detay bir ülkeyi alarma geçirdi
Talisca kararını yönetime iletti! İmzayı atıyor

Talisca kararını yönetime iletti! İmzayı atıyor
Köylüler tesadüfen keşfetti! Bu oyuktan geçenler gördüklerine inanamıyor

Tesadüfen keşfedildi! Bu oyuktan geçenler gördüklerine inanamıyor
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme

Konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Resmen yürümüş
Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi

Epstein dosyasında ortaya çıkan detay bir ülkeyi alarma geçirdi
Olaitan'dan transfer itirafı: Beşiktaş'ın onu istediğini öğrendiğinde bakın ne yapıyormuş

Beşiktaş'ın onu istediğini öğrendiğinde bakın ne yapıyormuş
RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü farklı geçti

Rakibinin gözünün yaşına bakmadılar