İzmir su kesintisi! İZSU 31 Temmuz-1 Ağustos İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 31 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 31 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bayraklı

Çay, Muhittin Erener ve R. Şevket İnce mahallelerinde, 31 Temmuz 2026 tarihinde saat 17.07 ile 19.07 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 2162/1 Sokak’taki şebeke yenileme çalışması nedeniyle uygulanacaktır.

Çay, Muhittin Erener ve R. Şevket İnce mahallelerinde, 31 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.08 ile 18.08 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 2129 Sokak’taki şebeke yenileme çalışması nedeniyle uygulanacaktır.

Bornova

Ergene Mahallesi’nde, 31 Temmuz 2026 tarihinde saat 17.25 ile 19.25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 555 Sokak’taki branşman borusu arızası nedeniyle uygulanacaktır.

Çamkule Mahallesi’nde, 31 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.45 ile 18.20 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 2581 Sokak No. 21 adresindeki ana boru arızası nedeniyle uygulanacaktır.

Gaziemir

Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Dokuz Eylül, Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer ve Zafer Serbest Bölge mahallelerinde, 31 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.00 ile 20.00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, istasyonda gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle uygulanacaktır.

Karabağlar

Doğanay, Esenlik, Kazım Karabekir ve Reis mahallelerinde, 31 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.47 ile 18.47 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 9004 Sokak No. 1 adresinde kanal çalışması sırasında su şebekesine zarar verilmesi nedeniyle uygulanacaktır.

Doğanay, Esenlik, Refet Bele ve Reis mahallelerinde, 31 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.40 ile 18.40 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 9116 Sokak No. 5 önünde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle uygulanacaktır.

Kiraz

Cumhuriyet Mahallesi’nde, 30 Temmuz 2026 tarihinde saat 17.00 ile 19.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanmıştır. Kesinti, yüklenici ekiplerin yenileme çalışması sırasında ana boru hattına zarar vermesi nedeniyle uygulanmıştır.

Konak

Atamer, Millet ve Murat mahallelerinde, 31 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.20 ile 18.20 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 2581 Sokak No. 21 adresindeki ana boru arızası nedeniyle uygulanacaktır.

Seferihisar

Beyler ve Gödence mahallelerinde, 31 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.00 ile 20.00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, yangın riskine karşı uygulanan elektrik kesintisi ve buna bağlı olarak depo seviyelerinin düşmesi nedeniyle uygulanacaktır.