İzmir su kesintisi! İZSU 30-31 Mayıs İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 30 Mayıs günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 30 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

FOÇA

Foça ilçesinin Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinde, 30 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.38 ile 16.00 arasında yaklaşık 1 saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızası olup, Petre Koyu mevkii etkilenmektedir.

KONAK

Konak ilçesinin Göztepe, Güzelyalı ve Mehmet Ali Akman mahallelerinde, 30 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında yaklaşık 4 saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, İnönü Caddesi No: 576’da meydana gelen ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

MENEMEN

Menemen ilçesinin İstiklal ve 30 Ağustos mahallelerinde, 30 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.49 ile 16.30 arasında yaklaşık 6 saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, 4. Cadde üzerindeki ana vana arızasıdır.

ÇİĞLİ

Çiğli ilçesinin Esentepe Mahallesi’nde, 30 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.42 ile 16.42 arasında yaklaşık 1 saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 8810/1 Sokak’ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle hat vanasının kapatılmasından kaynaklanmaktadır.

ÖDEMİŞ

Ödemiş ilçesinin Şirinköy Mahallesi’nde, 30 Mayıs 2026 tarihinde saat 16.09 ile 19.09 arasında yaklaşık 3 saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, mahallede meydana gelen ana boru arızasıdır.