İzmir su kesintisi! İZSU 3-4 Temmuz İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 3 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 3 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bayındır

Arıkbaşı, Çırpı Cami, Hasköy, İbrahimçavuş, Mektep ve Necati Uza mahallelerinde 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00 ile 20.00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni pompa arızasıdır. Ekiplerin arızayı gidermek için çalışmaları devam etmektedir.

Bayraklı

Çay ve R. Şevket İnce mahallelerinde 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 17.17 ile 19.17 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Arıza 2129 Sokak'ta meydana gelmiştir.

Bergama

Atatürk Mahallesi'nde 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.00 ile 18.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, bağlantı çalışması nedeniyle uygulanacaktır.

Karşıyaka

Aksoy ve Donanmacı mahallelerinde 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 17.05 ile 18.05 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, 1755 Sokak No: 1/7 adresinde meydana gelen ana boru arızasıdır.

Yalı Mahallesi'nde ise 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 17.00 ile 18.00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, 6328 Sokak No: 8 adresinde meydana gelen ana boru arızasıdır.

Konak

Akın Simav, Barbaros, Mithatpaşa ve Turgut Reis mahallelerinde 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.12 ile 18.13 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, Mithatpaşa Caddesi No: 574 adresinde meydana gelen ana boru arızasıdır.

Menderes

Orta Mahallesi'nde 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.09 ile 10.09 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Çalışmalar 1282 Sokak ve çevresinde yürütülmektedir.

Menemen

Cumhuriyet, Gazi, Kemal Atatürk ve Ulus mahallelerinde 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.00 ile 18.00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Tire

TOKİ Mahallesi'nde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Duyuruda kesinti süresi 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.30 ile 15.30 arasında yaklaşık 4 saat olarak belirtilmiştir.

Urla

İçmeler Mahallesi'nde 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 19.30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, 1163 Sokak ve çevresinde meydana gelen ana boru arızasıdır. Arıza giderilene kadar bölgeye su verilemeyecektir.