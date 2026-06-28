İzmir su kesintisi! İZSU 28-29 Haziran İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 28 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 28 Haziran İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bergama

Fatih ve Gaziosmanpaşa mahallelerinde, ana boru arızası nedeniyle 27 Haziran 2026 tarihinde 16.45 ile 18.45 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Beydağ

Beyköy Mahallesi’nde, ana boru arızası nedeniyle 27 Haziran 2026 tarihinde 10.11 ile 12.00 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Bornova

Çamkule, Merkez, Serintepe ve Zafer mahallelerinde, GDZ Elektrik kaynaklı arıza nedeniyle bölgeyi besleyen pompaların devre dışı kalması sonucunda 28 Haziran 2026 tarihinde 12.20 ile 17.30 saatleri arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Dikili

Gazipaşa, İsmetpaşa ve Salimbey mahallelerinde, TEDAŞ kaynaklı elektrik kesintisi nedeniyle 28 Haziran 2026 tarihinde 16.00 ile 20.00 saatleri arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

Kemalpaşa

Atatürk ve Soğukpınar mahallelerinde, GDZ Elektrik bakım çalışması nedeniyle pompaların devre dışı kalması sonucunda 28 Haziran 2026 tarihinde 11.30 ile 19.00 saatleri arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Kınık

Aşağı Mahallesi’nde, Yeni Cami Caddesi’nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 27 Haziran 2026 tarihinde 11.31 ile 13.31 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Konak

Ege ve Umurbey mahallelerinde, 1517 Sokak No. 46 önü için yapılan çalışma nedeniyle 28 Haziran 2026 tarihinde 17.31 ile 19.31 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Menderes

Şaşal Mahallesi’nde, Gediz Elektrik’in planlı çalışması nedeniyle 28 Haziran 2026 tarihinde 17.05 ile 19.05 saatleri arasında yaklaşık 2 saat basınç düşüklüğü yaşanabilir.

Atatürk, Atatürk Plastik OSB, Esatpaşa, İsmet İnönü ve Kazımpaşa mahallelerinde, pompa arızasına bağlı basınç düşüklüğü nedeniyle 28 Haziran 2026 saat 09.04 ile 29 Haziran 2026 saat 00.00 arasında yaklaşık 15 saat su kesintisi olacaktır.

Urla

Özbek, Rüstem ve Torasan mahallelerinde, ana boru çalışması nedeniyle 28 Haziran 2026 tarihinde 11.26 ile 17.58 saatleri arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi yaşanacaktır.