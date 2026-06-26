İzmir su kesintisi! İZSU 26-27 Haziran İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 26 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 26 Haziran İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

ALİAĞA

Çıtak Mahallesi’nde, Vatan Caddesi’nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 26.06.2026 tarihinde 14.05 ile 15.05 saatleri arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır.

GÜZELBAHÇE

Çelebi, Kahramandere ve Mustafa Kemal Paşa mahallelerinde branşman arızası nedeniyle 26.06.2026 tarihinde 15.50 ile 17.50 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

KARŞIYAKA

Şemikler Mahallesi’nde, 6262 Sokak No 4 adresinde kentsel dönüşüm firması tarafından yapılan yıkım çalışması sırasında meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 26.06.2026 tarihinde 12.20 ile 19.20 saatleri arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi yaşanacaktır.

KONAK

Çınartepe Mahallesi’nde, 2645 Sokak No 7 adresinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 26.06.2026 tarihinde 15.26 ile 17.26 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Ferahlı ve İsmet Paşa mahallelerinde, 3512 Sokak’ta yürütülen müteahhit çalışması nedeniyle 26.06.2026 tarihinde 13.12 ile 18.12 saatleri arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi yaşanacaktır.

MENDERES

Oğlananası Atatürk ve Oğlananası Cumhuriyet mahallelerinde, Oğlananası Mahallesi’nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 26.06.2026 tarihinde 16.52 ile 19.52 saatleri arasında yaklaşık 3 saat basınç düşüklüğü veya su kesintisi yaşanabilir.

Ayvacık Mahallesi’nde isale hattı arızası ve hat yenileme çalışması nedeniyle 26.06.2026 tarihinde 09.20 ile 17.20 saatleri arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi yaşanacaktır.

URLA

İçmeler Mahallesi’nde, 1035 ve 1090 sokaklarında meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 26.06.2026 tarihinde 15.20 ile 17.20 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Özbek Mahallesi’nde, Gediz Elektrik bakım çalışmasından kaynaklanan elektrik kesintisi nedeniyle 26.06.2026 tarihinde 13.00 ile 18.00 saatleri arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi yaşanacaktır.

ÇEŞME

Ildır Mahallesi’nde, ana boru arızası nedeniyle 30201 Sokak ve çevresinde 26.06.2026 tarihinde 17.03 ile 20.04 saatleri arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır.