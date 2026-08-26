İzmir su kesintisi! İZSU 26-27 Ağustos İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 26 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 26 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

BAYRAKLI

R. Şevket İnce Mahallesi'nde 26 Ağustos 2026 tarihinde saat 18.25 ile 20.25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Ana boru arızası nedeniyle 2166/6 Sokak için sokak vanası kapatılmıştır.

KARABURUN

Mordoğan Mahallesi'nde 26 Ağustos 2026 tarihinde saat 19.05 ile 21.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, mahallede meydana gelen ana boru arızası nedeniyle uygulanmaktadır.

KEMALPAŞA

Ulucak İstiklal ve Ulucak Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinde 26 Ağustos 2026 tarihinde saat 18.00 ile 19.01 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır. Ana boru arızası nedeniyle hat vanası kapatılmıştır.

MENDERES

Ahmetbeyli Mahallesi'nde 26 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.10 ile 15.10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanmıştır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle 4005 Sokak ve çevresinde uygulanmıştır.

MENEMEN

Kesik Mahallesi'nde 26 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.32 ile 13.32 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanmıştır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

ÖDEMİŞ

Emirli Mahallesi'nde 26 Ağustos 2026 tarihinde saat 18.37 ile 20.37 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, mahallede meydana gelen ana boru arızası nedeniyle uygulanmaktadır.

Üçkonak Mahallesi'nde 26 Ağustos 2026 tarihinde saat 12.16 ile 16.00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanmıştır. Kesinti, mahallede meydana gelen ana boru arızası nedeniyle uygulanmıştır.