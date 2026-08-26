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İsmail Kartal: Lyon mücadelesi final maçımız

İsmail Kartal: Lyon mücadelesi final maçımız
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Olimpik Lyon'a karşı mücadele edecek. Maç öncesinde konuşan Teknik Direktör İsmail Kartal, oyuncularla birlikte en iyisini yaparak 18 yılın hasretine son vermek istediklerini belirtti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Fransa'nın Olimpik Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Lyon maçı öncesi açıklamalarda bulundu. 

''FİNAL MAÇIMIZ!''

Mücadele hakkında konuşan İsmail Kartal, "Lyon mücadelesi final maçımız. 18 yılın hasretine son vermek istediğimizi oyuncularla konuştuk. Sonunda Şampiyonlar Ligi'ne girebilmemiz, taraftarımızı ve ülkemizi mutlu edecek. Ülke puanı için de önemli.'' dedi. 

''MADDİ VE MANEVİ ÇOK BÜYÜK ANLAMI VAR''

Sözlerine devam eden İsmail Kartal, Burada devam etmemiz, ligde şampiyonluk için de bize çok katkı sağlayacak. Maddi ve manevi olarak çok büyük anlamı var. Oyuncularımızla birlikte en iyisini yapmak için sahada olacağız." ifadelerini kullandı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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