İzmir su kesintisi! İZSU 25-26 Mart İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 25 Mart günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 25 Mart İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bergama

Fatih Mahallesi’nde 25 Mart 2026 tarihinde saat 17.30 ile 19.30 arasında yaklaşık iki saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, Dübek Caddesi’nde Gediz Elektrik çalışması sırasında meydana gelen ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Bornova

Karacaoğlan, Rafet Paşa ve Yeşilova mahallelerinde 25 Mart 2026 tarihinde saat 16.42 ile 18.42 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi olacaktır. Kesinti, 4044 Sokak 32 numara önü civarında meydana gelen ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Konak

Anadolu, Millet ve Murat mahallelerinde 25 Mart 2026 tarihinde saat 17.15 ile 18.15 arasında yaklaşık bir saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, Hızırreis Caddesi 1 numara önü civarındaki branşman arızasından kaynaklanmaktadır.

Tire

Adnan Menderes ve Hürriyet mahallelerinde 25 Mart 2026 tarihinde saat 16.40 ile 18.40 arasında yaklaşık iki saat sürecek su kesintisi olacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle olup Hürriyet Mahallesi’nin bir kısmı etkilenmektedir.

Torbalı

Yazıbaşı Mahallesi’nde 25 Mart 2026 tarihinde saat 11.20 ile 16.23 arasında yaklaşık beş saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle yapılmaktadır.

Çeşme

Ovacık Mahallesi’nde 25 Mart 2026 tarihinde saat 16.51 ile 18.51 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi olacaktır. Kesinti, 7165 Sokak ve çevresinde meydana gelen ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.