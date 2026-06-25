İzmir su kesintisi! İZSU 25-26 Haziran İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 25 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 25 Haziran İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

BALÇOVA

Onur Mahallesi’nde 25.06.2026 tarihinde saat 12.02 ile 18.02 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Onur Mahallesi Lale Sokak’ta kanal tamiri yapılırken branşmana zarar verilmiştir.

BORNOVA

Erzene ve Evka 3 mahallelerinde 25.06.2026 tarihinde saat 16.40 ile 18.40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni pompa arızasıdır. Bornova Evka 3 Mahallesi’ne su veren pompalarda, Gediz Elektrik kaynaklı enerji arızası meydana gelmiştir.

BUCA

Zafer Mahallesi’nde 25.06.2026 tarihinde saat 14.16 ile 18.16 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Turgut Özal Caddesi’nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

DİKİLİ

Denizköy Mahallesi’nde 25.06.2026 tarihinde saat 12.45 ile 17.45 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Denizköy Mahallesi 23. Sokak’ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle kesinti yapılacaktır.

GÜZELBAHÇE

Atatürk, Kahramandere, Yaka ve Yalı mahallelerinde 25.06.2026 tarihinde saat 16.20 ile 18.20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni branşman arızasıdır. Arıza İstikbal Caddesi’nde meydana gelmiştir.

Atatürk, Çelebi ve Yaka mahallelerinde 25.06.2026 tarihinde saat 15.31 ile 18.30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Güzelbahçe Müzeyyen Senar Caddesi’nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır.

KİRAZ

Cumhuriyet ve İstiklal mahallelerinde 25.06.2026 tarihinde saat 17.00 ile 23.30 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni müteahhit çalışmasıdır. Yeni yağmur suyu hattı yapımı sırasında zarar gören ana boru hattının tamiri yapılacaktır.

KONAK

Çınartepe Mahallesi’nde 25.06.2026 tarihinde saat 15.43 ile 17.43 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni müteahhit çalışmasıdır. Çalışma 2645 Sokak No. 35 adresinde yapılmaktadır.

Ferahlı ve İsmet Paşa mahallelerinde 25.06.2026 tarihinde saat 08.43 ile 19.43 arasında yaklaşık 11 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni müteahhit çalışmasıdır. Çalışma 3508 Sokak’ta yapılmaktadır.

MENDERES

Oğlananası Atatürk ve Oğlananası Cumhuriyet mahallelerinde 25.06.2026 tarihinde saat 17.12 ile 20.12 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Oğlananası Mahallesi’nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle basınç düşüklüğü veya su kesintisi yaşanabilir.