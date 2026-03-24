İzmir su kesintisi! İZSU 24-25 Mart İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 24 Mart günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 24 Mart İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bergama

Maltepe Mahallesi’nde 24 Mart 2026 tarihinde saat 17.00 ile 19.00 arasında yaklaşık iki saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

İnkılap ve Turabey mahallelerinde 23 Mart 2026 tarihinde saat 11.00 ile 13.00 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi uygulanmıştır. Kesinti ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Narlıdere

Atatürk ve 2. İnönü mahallelerinde 24 Mart 2026 tarihinde saat 13.20 ile 18.20 arasında yaklaşık beş saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni elektrik arızasıdır.

Urla

Sıra Mahallesi’nde 24 Mart 2026 tarihinde saat 16.50 ile 19.50 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

İçmeler Mahallesi’nde 24 Mart 2026 tarihinde saat 15.35 ile 17.00 arasında yaklaşık bir saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Çiğli

Ahmet Efendi ve Balatçık mahallelerinde 25 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, havaalanı şosesi alt geçidindeki ana boru arızası nedeniyle hat vanasının kapatılması sonucu uygulanacaktır.