İzmir su kesintisi! İZSU 24-25 Mart İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 24 Mart günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 24 Mart İzmir su kesintisi saatleri...

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bergama

Maltepe Mahallesi’nde 24 Mart 2026 tarihinde saat 17.00 ile 19.00 arasında yaklaşık iki saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

İnkılap ve Turabey mahallelerinde 23 Mart 2026 tarihinde saat 11.00 ile 13.00 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi uygulanmıştır. Kesinti ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Narlıdere

Atatürk ve 2. İnönü mahallelerinde 24 Mart 2026 tarihinde saat 13.20 ile 18.20 arasında yaklaşık beş saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni elektrik arızasıdır.

Urla

Sıra Mahallesi’nde 24 Mart 2026 tarihinde saat 16.50 ile 19.50 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

İçmeler Mahallesi’nde 24 Mart 2026 tarihinde saat 15.35 ile 17.00 arasında yaklaşık bir saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Çiğli

Ahmet Efendi ve Balatçık mahallelerinde 25 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, havaalanı şosesi alt geçidindeki ana boru arızası nedeniyle hat vanasının kapatılması sonucu uygulanacaktır.

Onur BAYRAM
İşte Trump'a 'Savaşı devam ettir' diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat

İşte Trump'a "Savaşı devam ettir" diyen Arap ülkesi
Savaşın etkisi büyüyor! İran, Türkiye vanasını kapattı

Savaşın etkisi büyüyor! İran'dan şok Türkiye kararı
Yunanistan'da yaklaşık 5 milyar euroluk savunma programlarına onay verildi

Türkiye'nin komşusundan savaşa hazırlık gibi karar
Tarihi ambargo yıkılıyor! 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek

Tarihi ambargo yıkılıyor! 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP'ye döndü

CHP'de büyük sürpriz! 12 yıl sonra geri döndü, ilk cümlesi ses getirdi
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı

Günlerdir konuşulan isim nazara geldi! İşte son hali

Griezmann yeni kulübüne imzayı attı! Temmuz ayında takıma katılacak

Griezmann yeni kulübüne imzayı attı
Tarihi ambargo yıkılıyor! 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek

Tarihi ambargo yıkılıyor! 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek
Tıp öğrencisi Yaren'in ölmeden önce babasına gönderdiği mesaj ve ortaya çıktı

Tıp öğrencisiydi! Yaren'in babasına son mesajı kahretti
Zeynep Demirel'den 'ideal koca' çıkışı! Volkan Demirel'in pek hoşuna gitmeyebilir

Bomba "ideal koca" çıkışı! Sözleri Volkan'ın pek hoşuna gitmeyebilir