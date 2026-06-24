İzmir su kesintisi! İZSU 24-25 Haziran İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 24 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 24 Haziran İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

ALİAĞA

Şakran Sayfiye Mahallesi’nde 24.06.2026 tarihinde saat 14.22 ile 18.22 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni yangın hidrantı bağlantı çalışmasıdır.

BERGAMA

Fatih Mahallesi’nde 24.06.2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle yapılmaktadır.

BORNOVA

Çamkule Mahallesi’nde 25.06.2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, GDZ Elektrik tarafından yapılacak planlı çalışma kapsamında meydana gelecek elektrik arızasıdır.

BUCA

Çamlık ve Dicle mahallelerinde 25.06.2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, GDZ Elektrik tarafından yapılacak planlı çalışma kapsamında meydana gelecek elektrik arızasıdır.

KONAK

Anadolu, Atamer, Boğaziçi, Cengiz Topel, Çınartepe, Ferahlı, Güzelyurt, Huzur, İsmet Paşa, Levent, Mehmet Akif, Mehtap, Millet, Murat, Saygı, Trakya, Ulubatlı, Yavuz Selim, Zeybek ve 26 Ağustos mahallelerinde 25.06.2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, GDZ Elektrik tarafından yapılacak planlı çalışma kapsamında meydana gelecek elektrik arızasıdır.

Ferahlı, İsmet Paşa, Küçükada, Lale, Mehtap ve Yenidoğan mahallelerinde 24.06.2026 tarihinde saat 14.50 ile 20.50 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 3519/1 Sokak önündeki ana boru arızası nedeniyle yapılmaktadır.

Alsancak ve Kültür mahallelerinde 24.06.2026 tarihinde saat 16.18 ile 19.18 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, Ali Çetinkaya Bulvarı ile Talatpaşa Bulvarı kavşağındaki 702 numaralı bölge sayaç arızası nedeniyle yapılmaktadır.

Ege ve Umurbey mahallelerinde 24.06.2026 tarihinde saat 11.38 ile 19.38 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 1525 Sokak içerisindeki ana boru arızası nedeniyle yapılmaktadır.

MENDERES

Küner Mahallesi’nde 24.06.2026 tarihinde saat 16.14 ile 18.14 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, GDZ Elektrik kaynaklı planlı elektrik kesintisi nedeniyle yapılmaktadır.

Sancaklı Mahallesi’nde 24.06.2026 tarihinde saat 12.20 ile 18.20 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle yapılmaktadır.