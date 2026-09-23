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İzmir su kesintisi! İZSU 23 Eylül İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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İzmir su kesintisi! İZSU 23 Eylül İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 23 Eylül günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 23 Eylül İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 23 Eylül günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 23 Eylül İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

BERGAMA

Fatih Mahallesi'nde ana boru arızası nedeniyle 23 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 14.45 ile 16.45 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır.

BORNOVA

Barbaros ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle 23 Eylül 2026 tarihinde saat 15.34 ile 18.34 arasında yaklaşık 3 saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin 5214 Sokak, 16 numara ve çevresini etkilemesi beklenmektedir.

BUCA

Zafer Mahallesi'nde, 2363 Sokak'ta elektrik çalışması nedeniyle meydana gelen ana boru arızası sebebiyle 23 Eylül 2026 tarihinde saat 15.55 ile 19.00 arasında yaklaşık 3 saat süreyle su kesintisi yapılacaktır.

FOÇA

Cumhuriyet Mahallesi'nde Tekin Kipöz Caddesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 23 Eylül 2026 tarihinde saat 18.00 ile 23.00 arasında yaklaşık 5 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintiden Donatkent'in üst kısımlarının etkilenmesi beklenmektedir.

Kemal Atatürk Mahallesi'nde ise doğalgaz kazısı sırasında meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 23 Eylül 2026 tarihinde saat 17.40 ile 19.10 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Gerencik Mahallesi'nin büyük bir bölümünün etkilenmesi beklenmektedir.

KARŞIYAKA

Demirköprü Mahallesi'nde 6170 Sokak içerisinde meydana gelen branşman arızası nedeniyle 23 Eylül 2026 tarihinde saat 15.30 ile 18.20 arasında yaklaşık 3 saat süreyle su kesintisi yapılacaktır.

KINIK

Fatih Mahallesi'nde Tütüncüler Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 23 Eylül 2026 tarihinde saat 08.29 ile 10.29 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi uygulanmıştır.

MENDERES

Orta Mahallesi'nde 1139 Sokak ve çevresinde 22 Eylül 2026 tarihinde saat 07.51 ile 10.52 arasında yaklaşık 3 saat süreyle su kesintisi uygulanmıştır.

MENEMEN

29 Ekim, 30 Ağustos ve 9 Eylül mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle 23 Eylül 2026 tarihinde saat 08.47 ile 13.30 arasında yaklaşık 5 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır.

SELÇUK

Acarlar Mahallesi'nde, tavuk çiftliği çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 23 Eylül 2026 tarihinde saat 15.35 ile 17.35 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Haberler.com
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