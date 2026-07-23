İzmir su kesintisi! İZSU 23-24 Temmuz İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 23 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 23 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

ALİAĞA

Çakmaklı Mahallesi’nde, ana boru arızası nedeniyle 23 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.00 ile 18.00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır.

BAYRAKLI

Alpaslan, Cengizhan ve Muhittin Erener mahallelerinde, 2177 Sokak’taki müteahhit çalışması nedeniyle 23 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.32 ile 18.32 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır.

DİKİLİ

Gazipaşa, İsmetpaşa ve Salimbey mahallelerinde, 42 Sokak’taki doğal gaz çalışması sırasında ana boruya zarar verilmesi nedeniyle 23 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 18.30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır.

GÜZELBAHÇE

Çamlı, Mustafa Kemal Paşa ve Yelki mahallelerinde, branşman arızası nedeniyle 23 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.40 ile 18.40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır.

KARABAĞLAR

Maliyeciler, Metin Oktay, Salih Omurtak ve Şehitler mahallelerinde, 52/20 Sokak ile 23 Sokak civarında meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 23 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.20 ile 18.20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Ali Fuat Cebesoy, Ali Fuat Erden, Bahriye Üçok, Gazi ve Limontepe mahallelerinde, 9765 Sokak No. 28’de yürütülen müteahhit çalışması nedeniyle 23 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.40 ile 21.40 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi yaşanacaktır.

KONAK

Alsancak Mahallesi’nde, Cumhuriyet Bulvarı No. 272 önünde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 23 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.55 ile 18.55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Ferahlı, İsmet Paşa, Mehmet Akif, Mehtap ve Ulubatlı mahallelerinde, 3449 Sokak No. 99’da yürütülen müteahhit çalışması sırasında meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 23 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.02 ile 19.02 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Millet ve Murat mahallelerinde, 2531 Sokak’ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 23 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.20 ile 19.20 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintiden Çamkule Mahallesi de etkilenecektir.

MENDERES

Gümüldür Cumhuriyet Mahallesi’nde, 6405 Sokak ve çevresinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 23 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.16 ile 17.16 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.