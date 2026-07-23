Haberler

İzmir su kesintisi! İZSU 23-24 Temmuz İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi! İZSU 23-24 Temmuz İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 23 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 23 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 23 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 23 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

ALİAĞA

Çakmaklı Mahallesi’nde, ana boru arızası nedeniyle 23 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.00 ile 18.00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır.

BAYRAKLI

Alpaslan, Cengizhan ve Muhittin Erener mahallelerinde, 2177 Sokak’taki müteahhit çalışması nedeniyle 23 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.32 ile 18.32 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır.

DİKİLİ

Gazipaşa, İsmetpaşa ve Salimbey mahallelerinde, 42 Sokak’taki doğal gaz çalışması sırasında ana boruya zarar verilmesi nedeniyle 23 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 18.30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır.

GÜZELBAHÇE

Çamlı, Mustafa Kemal Paşa ve Yelki mahallelerinde, branşman arızası nedeniyle 23 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.40 ile 18.40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır.

KARABAĞLAR

Maliyeciler, Metin Oktay, Salih Omurtak ve Şehitler mahallelerinde, 52/20 Sokak ile 23 Sokak civarında meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 23 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.20 ile 18.20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Ali Fuat Cebesoy, Ali Fuat Erden, Bahriye Üçok, Gazi ve Limontepe mahallelerinde, 9765 Sokak No. 28’de yürütülen müteahhit çalışması nedeniyle 23 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.40 ile 21.40 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi yaşanacaktır.

KONAK

Alsancak Mahallesi’nde, Cumhuriyet Bulvarı No. 272 önünde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 23 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.55 ile 18.55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Ferahlı, İsmet Paşa, Mehmet Akif, Mehtap ve Ulubatlı mahallelerinde, 3449 Sokak No. 99’da yürütülen müteahhit çalışması sırasında meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 23 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.02 ile 19.02 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Millet ve Murat mahallelerinde, 2531 Sokak’ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 23 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.20 ile 19.20 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintiden Çamkule Mahallesi de etkilenecektir.

MENDERES

Gümüldür Cumhuriyet Mahallesi’nde, 6405 Sokak ve çevresinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 23 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.16 ile 17.16 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Tartışma yaratacak sözler: Şu düğünlere gitmeyin, Allah’a hesabını veremeyiz

"Bunun hesabını Allah'a veremeyiz"
Polonya'dan gelen gurbetçi sürücü, akaryakıt istasyonunda tartıştığı iki kardeşe kurşun yağdırdı

Gurbetçi sürücü iki kardeşe dehşeti yaşattı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet için tutuklama talebi

Başkan Fatma Kaplan Hürriyet dahil 21 kişi hakkında karar verildi
Rüzgar pazarcıyı uçurdu: Metrelerce havaya yükseldi

Pazarcının uçup gittiği anlar kamerada
Gaziantep ve Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor

İşte hayatın durduğu şehrimiz! Dışarı çıkmak yürek ister
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Piyasalar merakla bekliyordu! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Cemil Tugay'dan Ankara'da dikkat çeken ziyaret

Özgür Özel'i yarı yolda bırakan Cemil Tugay'dan dikkat çeken ziyaret