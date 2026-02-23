İzmir su kesintisi! İZSU 23-24 Şubat İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 23 Şubat günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 23 Şubat İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bornova ilçesi Gürpınar ve Kemalpaşa mahallelerinde 16.00 ile 18.00 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni Kemalpaşa Mahallesi 7022 Sokak içerisinde meydana gelen branşman boru arızasıdır.

Buca ilçesi Zafer Mahallesi'nde 13.30 ile 16.30 saatleri arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni 2319 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızasıdır.

Gaziemir ilçesi Menderes Mahallesi'nde 15.50 ile 17.50 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni Büyük Menderes Caddesi içerisinde meydana gelen ana boru arızasıdır.

Karşıyaka ilçesi Cumhuriyet ve İnönü mahallelerinde 15.40 ile 16.40 saatleri arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni 6648 Sokak No 12 adresinde meydana gelen vana arızasıdır.

Karşıyaka ilçesi Goncalar Mahallesi'nde 13.52 ile 15.52 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni 6006 Sokak içerisinde meydana gelen branşman arızasıdır.

Konak ilçesi Saygı, Ulubatlı, Yavuz Selim, Zeybek ve 26 Ağustos mahallelerinde 12.50 ile 15.50 saatleri arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni 2668 Sokak No 3 önünde meydana gelen ana boru arızasıdır.

Menderes ilçesi Özdere Cumhuriyet Mahallesi'nde 09.41 ile 11.41 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi uygulanmıştır. Kesinti mezarlık yanı ve çevresini kapsamaktadır. Nedeni ana boru arızasıdır.

Menemen ilçesi Cumhuriyet ve Ulus mahallelerinde 15.00 ile 17.00 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni 136 10 Sokak'ta oluşan ana boru arızasıdır.

Menemen ilçesi İncirli Pınar ve Yeşil Pınar mahallelerinde 10.35 ile 15.35 saatleri arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Seferihisar ilçesi Camikebir ve Hıdırlık mahallelerinde 14.50 ile 16.50 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.