İzmir su kesintisi! İZSU 23-24 Haziran İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 23 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 23 Haziran İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

ALİAĞA

Kurtuluş, Kültür, Örnekkent ve Yeni mahallelerinde, 22 Haziran 2026 saat 15.03 ile 23 Haziran 2026 saat 18.00 arasında yaklaşık 27 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni elektrik arızasıdır. GDZ Elektrik kesintisi nedeniyle belirtilen mahallelere su verilemeyecektir.

BAYRAKLI

Bayraklı, Fuat Edip Baksı ve Turan mahallelerinde, 23 Haziran 2026 saat 10.39 ile 17.39 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Arıza, Zeki Yavaş Sokak ile 1617 Sokak kesişiminde meydana gelmiştir.

BEYDAĞ

Karaoba Mahallesi’nde, 23 Haziran 2026 saat 15.16 ile 17.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Beydağ ilçesi Karaoba Mahallesi’nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle mahalle genelinde su kesintisi uygulanacaktır.

DİKİLİ

Kabakum Mahallesi’nde, 20 Haziran 2026 saat 11.00 ile 12.00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanmıştır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Kabakum’da meydana gelen arıza nedeniyle mahallede su kesintisi uygulanmıştır.

FOÇA

Cumhuriyet Mahallesi’nde, 23 Haziran 2026 saat 16.50 ile 18.50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Kesintiden Gencelli mevkisi etkilenecektir.

GAZİEMİR

Hürriyet Mahallesi’nde, 23 Haziran 2026 saat 14.43 ile 17.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. 1071 Sokak’ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

Hürriyet Mahallesi’nde, 23 Haziran 2026 saat 14.20 ile 15.20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanmıştır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. 1066 Sokak’ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmıştır.

KARŞIYAKA

Mavişehir Mahallesi’nde, 23 Haziran 2026 saat 22.00 ile 24 Haziran 2026 saat 08.00 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru ve ana vana arızasıdır. 2040/3 Sokak’ta meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

KİRAZ

Cumhuriyet ve İstiklal mahallelerinde, 23 Haziran 2026 saat 08.20 ile 19.00 arasında yaklaşık 11 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni müteahhit çalışmasıdır. Yeni yağmur suyu hattı yapımı sırasında ana boru hattının zarar görmesi nedeniyle belirtilen mahallelerde su kesintisi uygulanacaktır.

KONAK

Mersinli Mahallesi’nde, 23 Haziran 2026 saat 17.11 ile 19.11 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Arıza, 2807 Sokak’ta meydana gelmiştir.