İzmir su kesintisi! İZSU 22 Eylül İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 22 Eylül günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 22 Eylül İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

ALİAĞA

Aliağa ilçesinin Fatih ve Mimar Sinan mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin 22 Eylül 2026 tarihinde saat 18.29 ile 21.29 arasında yaklaşık 3 saat sürmesi beklenmektedir.

KİRAZ

Kiraz ilçesinin Kırköy Mahallesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin 22 Eylül 2026 tarihinde saat 10.45 ile 12.30 arasında yaklaşık 2 saat sürmesi planlanmaktadır.

MENDERES

Menderes ilçesinin Orta Mahallesi'nde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. 1139 Sokak ve çevresini etkileyen kesintinin 22 Eylül 2026 tarihinde saat 07.51 ile 10.52 arasında yaklaşık 3 saat sürmesi beklenmektedir.

MENEMEN

Menemen ilçesinin 29 Ekim ve 9 Eylül mahallelerinde elektrik arızasına bağlı pompa sistem arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin 22 Eylül 2026 tarihinde saat 18.26 ile 20.26 arasında yaklaşık 2 saat sürmesi beklenmektedir.

URLA

Urla ilçesinin Çamlıçay ve Zeytinalanı mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin 22 Eylül 2026 tarihinde saat 19.24 ile 21.25 arasında yaklaşık 2 saat sürmesi beklenmektedir.