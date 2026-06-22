İzmir su kesintisi! İZSU 22-23 Haziran İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 22 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 22 Haziran İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

ALİAĞA

Kurtuluş, Kültür, Örnekkent, Siteler ve Yeni mahallelerinde, 22 Haziran 2026 tarihinde saat 15.03 ile 21.03 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, GDZ Elektrik kaynaklı elektrik arızasıdır.

BAYINDIR

Yeşilova Mahallesi’nde, 22 Haziran 2026 tarihinde saat 16.00 ile 18.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle uygulanmaktadır.

BORNOVA

Kazımdirik Mahallesi’nde, 22 Haziran 2026 tarihinde saat 17.05 ile 18.05 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 297 Sokak’ta meydana gelen vana arızası nedeniyle bölge vanasının kapatılmasından kaynaklanmaktadır.

Barbaros, Çınar ve Rafet Paşa mahallelerinde, 22 Haziran 2026 tarihinde saat 16.09 ile 18.09 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 5151 Sokak No. 158 adresinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle uygulanmaktadır.

DİKİLİ

Kabakum Mahallesi’nde, 20 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00 ile 12.00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanmıştır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle meydana gelmiştir.

FOÇA

Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi’nde, 22 Haziran 2026 tarihinde saat 17.05 ile 19.05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintiden Sadullah Sever Caddesi, Akkor Sokak ve çevresi etkilenecektir.

KEMALPAŞA

Yukarıkızılca Merkez Mahallesi’nde, 22 Haziran 2026 tarihinde saat 15.54 ile 19.54 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, depo çalışması nedeniyle çıkış vanalarının kapatılmasından kaynaklanmaktadır; mezarlık çevresi ile Işılay Saygın Caddesi’nin bulunduğu bölgeler etkilenecektir.

Yukarıkızılca Merkez Mahallesi’nde, 21 Haziran 2026 tarihinde saat 16.46 ile 22.49 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi yaşanmıştır. Kesinti, depo seviyesinin düşmesi nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde etkili olmuştur.

KİRAZ

Cumhuriyet ve İstiklal mahallelerinde, 22 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 19.00 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, yeni yağmur suyu hattı yapımı sırasında ana boru hattının zarar görmesi nedeniyle uygulanmaktadır.

KONAK

Atamer, İsmet Paşa, Millet, Murat ve Ulubatlı mahallelerinde, 22 Haziran 2026 tarihinde saat 16.15 ile 18.15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, Samsun Caddesi No. 70 önünde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle uygulanmaktadır.